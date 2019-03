Se suicida una segunda superviviente de la matanza de Parkland al no superar el trauma

Sydney Aiello, una joven de 19 años superviviente de la matanza de Parkland, se ha suicidado por no superar las secuelas que le había dejado el tiroteo, según apunta la 'CBS'.

Desde el 14 de febrero de 2018 la chica sufría un síndrome conocido como "la culpa del superviviente", que hace a las personas sentirse culpables por sobrevivir a situaciones dramáticas, y había sido diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático.

Su mejor amiga, Meadow Pollack, fue una de las víctimas mortales del tiroteo, algo que tampoco pudo superar. Cuando terminó el instituto ingresó en la Universidad de Florida pero tenía serias dificultades para asistir a clase ya que las aulas le daban miedo. Pese a que el día de la masacre no estuvo en el edificio donde ocurrió todo, la tragedia le afectó seriamente.

"Sydney tenía problemas para ir a las clases en la universidad porque tenía miedo de estar en un aula cerrada y a menudo estaba triste, pero nunca pidió ayuda antes de suicidarse", ha explicado su madre.

La autopsia ha revelado que Aiello se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Este es el segundo suicidio en menos de una semana de un superviviente de la matanza. Según apunta 'The New Herald' otro joven de 16 años, cuya identidad no se ha querido revelar, también se mató con un disparo en la cabeza la semana pasada.

"¿Cuántos chicos más van a quitarnos por suicidios para que el gobierno/distrito escolar haga algo? DEP 17 + 2", ha compartido el exalumno de la escuela Stoneman Douglas y activista por el control de las armas David Hogg.

La masacre de Parkland en el instituto Stoneman Douglas de Florida, se cobró la vida de 14 estudiantes menores de edad el 14 de febrero de 2018. Pese a que los jóvenes regresaron a las clases medio año después, aún son muchos los que están traumatizados y no consiguen superar esos problemas.