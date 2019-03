Sólo el 2,8% de reclusos infectados de hepatitis C reciben tratamiento en las cárceles españolas

Antonio acaba de salir de prisión y es enfermo de Hepatitis. Él asegura que en la cárcel nunca recibió los tratamientos de nueva generación. “Estuve seis meses y durante ese tiempo ni se me trató ni se me miró ni nada, hasta que no salí de aquí no puede ir a mi médico, que me dio el tratamiento y hoy por hoy estoy curado”.

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C denuncia que, como Antonio, hay más de 12.000 presos en España que no reciben los antivirales que necesitan, aunque el Plan Nacional aprobado en abril prometió tratamiento para todos. El problema se agrava porque muchos de ellos están coinfectados con el virus del VIH.

Desde la plataforma dicen que “dentro del Plan Estratégico Nacional, uno de los casos preferentes además de los F2, F3 y F4, es el tratamiento inmediato a la población coinfectada, porque su enfermedad evoluciona mucho más rápido que en el resto de población afectada por VHC”.

Instituciones penitenciarias prometió destinar 20 millones de presupuesto a comprar los antivirales, una cifra que para la plataforma es insuficiente, porque cada fármaco cuesta 24.000 euros y los necesitan más de 12.000 personas.

Miembros de la plataforma advierten de que “no son población de segunda. Ellos han perdido su derecho a la libertad, pero lo que nunca pueden perder es el derecho a la salud”.

La Sexta Noticias ha intentado recabar sin éxito la versión de Instituciones Penitenciarias.