Accidente doméstico

Herido grave un hombre de 70 años tras caer seis metros desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte, Madrid

Los detalles El hombre se ha precipitado accidentalmente desde la terraza de su domicilio cuando, al subirse a una escalera para cambiar una bombilla del techo, ha perdido el equilibrio.

Un hombre de 70 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras caer seis metros desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21:00 horas en la Avenida Nuevo Mundo del municipio madrileño, después de que un varón se haya precipitado accidentalmente desde la terraza de su domicilio a unos seis metros de altura cuando, al subirse a una escalera para cambiar una bombilla del techo, ha perdido el equilibrio.

A la llegada de las unidades sanitarias, el afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Como consecuencia, ha sido estabilizado por un Soporte Vital Avanzado del Summa 112, así como por el equipo de apoyo logístico y por una unidad de Soporte Vital Básico de la localidad madrileña.

El Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha colaborado en el operativo. Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el paciente ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

