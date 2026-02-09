Derrumbe sin heridos de una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules, Cádiz

Los detalles La única persona que estaba en el edificio en el momento del desplome era un hombre de 68 años que ha salido ileso con la ayuda de la Guardia Civil.

Un edificio de dos plantas se ha desplomado en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz), sin que se hayan producido heridos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El derrumbamiento ocurrió anoche y la única persona que estaba en el edificio en el momento del desplome era un hombre de 68 años que ha salido ileso con la ayuda de la Guardia Civil.

El desplome del edificio ha llevado al Ayuntamiento, con la colaboración de bomberos y Guardia Civil, a evacuar los inmuebles colindantes por si existiera peligro de nuevos derrumbes.

Según han detallado fuentes del Ayuntamiento, la Guardia Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos, la intervención se ha producido esta mañana a las 09:00 horas cuando se alertó de que una casa con dos plantas, en cuyo bajo existía una confitería, ubicada en el Paseo de la Playa, en el centro del pueblo, se había venido abajo.

Agentes de la Guardia Civil auxiliaron a un hombre de 68 años que se encontraba en el interior del edificio y que pudo salir por su propio pie e ileso.

El colapso de la estructura se produjo contra la acera y la vía pública, dañó varios locales comerciales colindantes, y los cascotes cayeron también sobre un vehículo. La unidad canina del Consorcio Provincial de Bomberos rastreó por si hubiese personas bajo los escombros, con resultado negativo, y los bomberos aseguraron la zona e inspeccionaron los posibles daños de las viviendas y locales colindantes.

Uno de los establecimientos queda clausurado por seguridad, tras haber sido evacuados varios edificios colindantes. Con motivo del derrumbe, el Ayuntamiento procedió al corte temporal del suministro eléctrico en toda la zona para facilitar los trabajos de demolición y limpieza.

