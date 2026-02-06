Herida tras caerle encima el techo de su vivienda por las lluvias en Mengíbar, Jaén

Los detalles Se trata de uno de los principales sucesos ocurridos en las últimas horas como consecuencia de la borrasca 'Leonardo' en la provincia, que acumula más de 1.600 incidencias desde el pasado 27 de enero.

Una mujer ha resultado herida en Mengíbar, Jaén, al caerle el techo de su vivienda debido a la borrasca 'Leonardo', que ha provocado más de 1.600 incidencias en la provincia desde el 27 de enero. En Iznatoraf, parte de la muralla que rodea la ermita del Cristo de la Vera Cruz se ha derrumbado, sin causar heridos, pero ha obligado al cierre del paseo de La Cava. Coto Ríos sigue aislada por la crecida de ríos, mientras que en Andújar, ocho personas han sido evacuadas preventivamente. La crecida del Guadalimar ha forzado el desalojo de viviendas en Estación Linares-Baeza y ha inundado fincas en Ibros. Jaén mantiene avisos amarillos por viento, lluvias y tormentas.

Una mujer ha resultado herida en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Se trata de uno de los principales sucesos ocurridos en las últimas horas como consecuencia de la borrasca 'Leonardo' en provincia de Jaén, que acumula más de 1.600 incidencias desde el pasado 27 de enero.

Por otro lado, en el municipio de Iznatoraf, en la comarca de Las Villas, ha cedido parte de un lienzo de muralla que rodea la ermita del Cristo de la Vera Cruz, lo que ha provocado desprendimientos de piedras y tierra. Pese a que no ha habido heridos, el Ayuntamiento ha cortado paseo de La Cava para evitar incidentes.

Además, Coto Ríos, pedanía de Santiago-Pontones, continúa aislada debido a la crecida de los ríos, que ha cortado sus accesos; y en Andújar, ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida de nivel de los arroyos.

La crecida del río Guadalimar en Jaén también ha causado el desalojo a primera hora de la mañana de este viernes de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos, en el municipio de Estación Linares-Baeza, y ha anegado varias fincas agrícolas en Ibros.

La provincia de Jaén permanece este viernes con avisos amarillos por viento acompañados también de lluvias y tormentas con motivo de la borrasca 'Leonardo'.

