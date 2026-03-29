Desde Sevilla a Pamplona, el Domingo de Ramos inunda España de procesiones y palmas bendecidas

Los detalles En Sevilla, la ciudad se prepara desde temprano y sus calles se llenan de gente que intenta buscar un hueco en primera fila y espera con paciencia para no perder detalle de las procesiones.

Este 29 de marzo, España celebró el Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa con gran fervor en ciudades como Sevilla, Elche, Málaga, Logroño, Tenerife y Ferrol. En Sevilla, las procesiones atrajeron a multitudes, generando emoción y complicaciones por las aglomeraciones, aunque el buen clima permitió disfrutar del evento. En Elche, la creatividad de los ramos impresionó a los asistentes. Toledo y Málaga vivieron la jornada con intensidad, mientras que en Logroño y Tenerife, las tradiciones se mantuvieron vivas. En Ferrol y Pamplona, los fieles y niños participaron activamente, haciendo de este día una experiencia memorable.

Este domingo 29 de marzo, España ha vivido uno de los días más esperados del calendario litúrgico: el Domingo de Ramos. Desde Sevilla hasta Pamplona, pasando por Elche, Málaga, Logroño, Tenerife o Ferrol, las calles se llenan de fieles, ramos bendecidos y procesiones que marcan el inicio de la Semana Santa. Eso sí, todas ellas tienen algo en común: la gran afluencia de vecinos y turistas que quieren ver en primera fila cada acto.

En Sevilla, la ciudad se prepara desde temprano y sus calles se llenan de gente que espera con paciencia para no perder detalle de las procesiones. "Una hora y media por ahí y nos queda otra hora y media… pero se espera bien", comentan felices unas niñas mientras observan a las cofradías.

El ambiente en la ciudad es de emoción, aunque con cierta complicación por las multitudes. "Si quieres ir de un sitio a otro no vas a poder pasar porque está la gente quieta ahí esperando la cofradía", explica un joven sevillano.

"Llevamos dos semanas santas lloviendo así que ahora lo que nos toca es aguantar los tirones de la gente y la bulla", narra una mujer. Afortunadamente, el tiempo acompaña, con temperaturas por encima de los 20 grados, lo que ha permitido que los fieles disfruten de las procesiones sin contratiempos.

En Elche, Alicante, la procesión del Domingo de Ramos impresiona por la creatividad de los ramos y palmas. "Hay que venir a Elche al menos una vez en la vida", asegura un hombre mientras contempla las palmas, algunas auténticas obras de arte.

En Toledo, la celebración huele a olivo, con los ramos ya bendecidos y preparados para la procesión y en Málaga, la tensión se palpaba en el ambiente. Mientras, en Logroño, 'La Borriquita' ha inundado sus calles de creyentes y bandas de música y en Tenerife el clásico pistoletazo de salida da inicio a la Semana Santa.

Los gallegos también disfrutan del fervor religioso: en Ferrol, la procesión del Ecce Homo reunió a numerosos fieles, mientras que en Pamplona los niños fueron protagonistas tras la bendición de palmas y ramos, en un día que muchos tardarán en olvidar.

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