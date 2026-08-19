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El 9 de agosto

Detenido un hombre en Ibiza por agredir sexualmente y retener a una joven

Los detalles Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas diligencias para reconstruir los movimientos tanto del sospechoso como de la víctima.

El detenido, de espaldas y escoltado por tres agentes de la Policía Nacional El detenido, de espaldas y escoltado por tres agentes de la Policía NacionalEuropa Press
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente y retener contra su voluntad a una joven en una vivienda de Ibiza.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la madrugada del pasado 9 de agosto. La víctima y el sospechoso se conocieron en un establecimiento de ocio de la ciudad de Ibiza y, de acuerdo con la versión de ella, estuvieron juntos en distintos locales.

En un momento dado, el hombre le trasladó en un vehículo hasta una vivienda situada fuera del núcleo urbano, donde la agredió sexualmente y la retuvo contra su voluntad durante un tiempo.

La joven, de origen extranjero y que se encontraba de forma temporal Ibiza, apenas permaneció en la isla durante un día y regresó al municipio de la Península en el que reside en la actualidad.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas diligencias para reconstruir los movimientos tanto del sospechoso como de la víctima. Una vez identificado tanto él como su vehículo, el hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de agresión sexual y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en cualquier caso, mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer todos los detalles posibles acerca del caso.

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