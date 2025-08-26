Ahora

Se está retirando del mercado

Sanidad alerta sobre la posible presencia de partículas metálicas en unas galletas de Fontaneda

Los detalles La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda a los consumidores que dispongan el lote afectado de las galletas PIMS' Naranja de Fontaneda que eviten consumirlo y desechen el paquete.

Imagen del envase de las galletas afectadas.Imagen del envase de las galletas afectadas.AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado este lunes de la posible presencia de partículas metálicas en las galletas PIM'S Naranja de Fontaneda. El problema lo ha detectado la Comunidad de Madrid en el lote OHT1153212, con fecha de consumo preferente 30/04/2026 y código de barras 7622201639815. Las agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio estas galletas "eviten consumirlas y desechen el paquete".

La empresa fabricante de las galletas ha emitido un comunicado dejando claro que esta situación corresponde únicamente al lote mencionado y que "el resto del porfolio de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado".

Según la AESAN, la principal distribución ha sido en las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque mencionan que "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Además, destacan que las autoridades pertinentes ya han sido avisadas para que se confirme la retirada de los lotes afectados de los distintos "canales de comercialización".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El Gobierno declara hoy las zonas catastróficas con varios fuegos graves aún ardiendo
  2. La bajada de turistas alemanes aleja a España de alcanzar la meta de los 100 millones de turistas extranjeros
  3. Trump asegura que Putin no quiere reunirse con Zelenski "porque no le gusta"
  4. Seis agresiones sexuales en tres días: entra en prisión un hombre que se hacía pasar por policía para agredir a sus víctimas
  5. La factura de la vuelta al cole: padres y madres se preparan para un desembolso récord en material y uniformes
  6. Los restos de dos represaliados regresan con sus familias 73 años después: "Es un duelo constante"