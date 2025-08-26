Sanidad alerta sobre la posible presencia de partículas metálicas en unas galletas de Fontaneda

Los detalles La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda a los consumidores que dispongan el lote afectado de las galletas PIMS' Naranja de Fontaneda que eviten consumirlo y desechen el paquete.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado este lunes de la posible presencia de partículas metálicas en las galletas PIM'S Naranja de Fontaneda. El problema lo ha detectado la Comunidad de Madrid en el lote OHT1153212, con fecha de consumo preferente 30/04/2026 y código de barras 7622201639815. Las agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio estas galletas "eviten consumirlas y desechen el paquete".

La empresa fabricante de las galletas ha emitido un comunicado dejando claro que esta situación corresponde únicamente al lote mencionado y que "el resto del porfolio de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado".

Según la AESAN, la principal distribución ha sido en las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque mencionan que "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Además, destacan que las autoridades pertinentes ya han sido avisadas para que se confirme la retirada de los lotes afectados de los distintos "canales de comercialización".