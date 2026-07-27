El ranking de los incendios más grandes de la historia de España: cuatro de los cinco más graves fueron en 2025 y 2026

El dato El de Burgohondo (Ávila) ya es el fuego que más hectáreas ha calcinado en la historia, con más de 55.000 tras fusionarse con los incendios de la Sierra Oeste de Madrid.

España enfrenta su peor crisis en la lucha contra incendios, con el mayor incendio forestal registrado en su historia. La fusión de incendios en Burgohondo (Ávila) y la Sierra Oeste de Madrid ha devastado 55.500 hectáreas, superando al incendio de 2025 en Ourense, Lugo y León, que destruyó 45.000 hectáreas. El tercer mayor incendio ocurrió en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) con 40.800 hectáreas quemadas. En 2022, Losacio (Zamora) sufrió un incendio que calcinó 33.000 hectáreas. El top 5 lo cierra La Mierla (Guadalajara) con más de 32.000 hectáreas. Expertos señalan condiciones climáticas extremas y gestión forestal insuficiente como causas de estos incendios de sexta generación, cada vez más violentos.

España atraviesa el momento más crítico de su historia en cuanto a la lucha contra el fuego. En las últimas horas, la fusión de los incendios de Burgohondo (Ávila) con los de la Sierra Oeste de Madrid han dado pie al mayor incendio forestal de la historia del país. En concreto, son 55.500 las hectáreas que se han calcinado entre ambas provincias, algo nunca antes visto desde que hay registros.

Este macroincendio ya ha superado con creces al que tuvo lugar en 2025 en las provincias de Ourense, Lugo y León, que hasta ahora era el más grande de la historia de nuestro país. En total, se calcinaron 45.000 hectáreas hace justo un año en el noroeste del país, algo que ha sido superado en más de 10.000 hectáreas en el gran fuego que asola Madrid y Ávila, una cifra que se espera que siga aumentando en las próximas horas.

El tercer lugar en el ranking histórico de los incendios forestales de la historia de España lo ocupa el que tuvo lugar el pasado verano en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Fueron 40.800 las hectáreas quemadas en ese caso, convirtiéndose en el incendio más grave de la historia de la provincia.

También en Zamora se registró el cuarto mayor incendio de nuestra historia. Tuvo lugar en Losacio en 2022. Con 33.000 hectáreas calcinadas y un total de 45 días activo, se convirtió en su momento en el peor incendio de la historia de España, aunque en los últimos doce meses ha sido superado con creces en tres ocasiones.

El 'top 5' de los grandes incendios forestales lo cierra el de La Mierla, en Guadalajara, que ha sido controlado en los últimos días a pesar de que, según las autoridades, todavía tardará varias jornadas en darse por completamente extinguido. Un fuego que ha calcinado más de 32.000 hectáreas y que ya se ha convertido en el más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

Un fenómeno que va a más

Cuatro de los cinco mayores incendios de la historia de España se han producido entre 2025 y 2026. En buena medida, según coinciden todos los expertos, se debe a la acumulación de unas condiciones climáticas cada vez más extremas con una gestión forestal que está siendo insuficiente para prevenir las llamas. Esto da pie a los denominados incendios de sexta generación, unos fuegos cada vez más violentos y cuya velocidad de expansión es muy superior a los que se producían hace años.

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