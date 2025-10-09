Ahora

Violencia sexual infantil

El 28,9% de los jóvenes de 18 a 30 años asegura haber sufrido violencia sexual en la infancia

Los detalles El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este jueves el estudio 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', en el que se ha realizado una macroencuesta con más de 9.000 respuestas.

Varios niños en el patio de un colegio.Varios niños en el patio de un colegio.Europa Press
El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este jueves el estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia, en el que los resultados resultan de lo más impactantes. Un 28,9% de los encuestados, casi un tercio de jóvenes de 18 a 30 años, asegura haber sido víctima de abusos sexuales infantiles.

Asismismo, una cuarta parte, un 25,7%, sostiene que ha sufrido violencia en el ámbito de la pareja, según el informe, que ha sido elaborado por Sigma Dos a través del recuerdo de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que ha contado con más de 9.000 respuestas.

Este proyecto, que ha sido presentado en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recogido respuestas sobre seis tipos de violencia, psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital.

Parejas, desconocidos o amigos

Dentro del 28,9% del total que asegura haber sufrido violencia sexual, una de cada diez dice haber continuado sufriéndola en la edad adulta. En este contexto, las parejas suelen ser los agresores en cuanto a los datos, el 32,3%.

Mientras, los desconocidos ocultos ocupan el 25,6% y amigos o amigas el 21%. A su vez, un 25,7% de los encuestados dice haber sufrido violencia en el ámbito de la pareja, con una repetición del 13,3% en la edad adulta.

En la macroencuesta se recogió también otro dato con un gran porcentaje: el 48,1% dicen haber sufrido violencia psicológica en la infancia y el 40,5%, violencia física, siendo los progenitores los principales perpetradores. A estos les siguen otros miembros del ámbito familias o compañeros del escolar.

Además, el estudio revela que un 24,9% de las personas entrevistadas ha sufrido violencia digital y una de cada diez ha continuado sufriéndola durante la etapa adulta. En este caso, los principales perpetradores son las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) y menores de edad (23,9%).

Las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia, según la encuesta, son las niñas y mujeres adolescentes, las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, quienes cuentan con un nivel de estudios inferior a los universitarios o aquellas que cuentan con algún grado discapacidad, recogen los datos.

