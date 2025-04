Revés para el proyecto de la macrocelulosa Altri en Palas de Rei (Lugo): el Gobierno la deja fuera de las ayudas europeas

El proyecto de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei enfrenta su primer revés al quedar fuera de las ayudas de 30 millones de euros del Perte de descarbonización, debido a que no cumple con los criterios técnicos de impacto ambiental, según el Gobierno. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, resaltó que Altri no alcanzó la puntuación mínima requerida. La Xunta de Galicia acusa al Gobierno central de discriminar a la región. A pesar de la negativa, Altri planea continuar con el proyecto y recurrir la decisión, enfrentando también la oposición de los residentes locales que han protestado masivamente. La Plataforma Ulloa Viva celebra el rechazo y advierte que la batalla no ha terminado, ya que Altri busca 250 millones de fondos públicos para su inversión.