Reunión de urgencia en el País Vasco tras los ceros masivos en el examen de euskera de la PAU: piden investigar posibles fallos

El contexto Hace 24 horas, decenas de alumnos de Bizkaia se movilizaban para denunciar que hasta 60 estudiantes han obtenido un cero en su examen de euskera en la antigua Selectividad.

El Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco han mantenido una reunión de urgencia debido a la controversia generada por el elevado número de ceros en el examen de euskera de la PAU, afectando a 60 estudiantes. Las protestas de los alumnos, que denuncian suspensos masivos, han llevado a las autoridades a investigar posibles incidencias en la corrección de los exámenes. La portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, ha expresado comprensión por la preocupación de los estudiantes y sus familias, y ha pedido transparencia y celeridad en los procesos de revisión. Los afectados, de centros donde se imparte educación en castellano, se sienten injustamente perjudicados.

Reunión de urgencia en la tarde de este martes entre el Gobierno Vasco y la Universidad por el aluvión de ceros en el examen de euskera de la PAU. Hace 24 horas, decenas de alumnos de Bizkaia se movilizaban para denunciar que hasta 60 estudiantes han obtenido un cero en su examen de euskera en la antigua Selectividad. Ahora, a muchos, no les llega la nota para estudiar lo que realmente quieren.

Por ello, este martes, tanto la consejera de Educación como el de Universidades han tenido una reunión de urgencia con el rector de la EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea), de la Universidad del País Vasco. Han pedido que se analice si se han dado posibles incidencias.

Los alumnos no han cesado en sus protestas. No entienden sus bajas calificaciones, porque otros 40 examinados han conseguido una nota por debajo del dos. "Un 1,6. En el colegio he sacado sietes, ochos o nueves y ahora 1,6", lamenta una de las estudiantes afectadas.

El lunes era el último día para presentar reclamaciones, para pedir revisiones en las notas de los exámenes. El próximo lunes, está previsto que se anuncien las notas definitivas. Los futuros universitarios esperan nerviosos y siguen hablando de suspensos masivos que, según dicen, han sido todos impuestos por el mismo tribunal.

Ante esto, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha asegurado: "Entendemos la preocupación de las familias y de estos estudiantes, porque sabemos que esta es una prueba muy importante para su futuro". Así, ha repetido que entienden tanto "la situación en la que se encuentran" como "su malestar". Aunque ha pedido desde el Gobierno vasco que no se use esta situación "para atacar al euskera".

"Queremos recordar que el procedimiento de elaboración y corrección de los exámenes, también el procedimiento de revisión, corresponde exclusivamente a Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU o Universidad del País Vasco en castellano)", ha especificado para, acto seguido, pedir "rigor, transparencia y celeridad" en los procedimientos de revisión que siguen abiertos. "Deben desarrollarse con las máximas garantías".

Suspensos masivos

Algunos de los estudiantes afectados no habían sacado un cero en su vida y a otros, por esta calificación, ahora no les llega la nota para estudiar la carrera que querían.

Por ello y bajo el grito de: "Tanto cero parece un matadero", los alumnos han mostrado su protesta. "En nuestro colegio, aproximadamente el 20% de las personas hemos sacado un cero".

Los alumnos afectados pertenecen a seis centros concertados con el modelo educativo A, es decir, que las clases se imparten en castellano. "Creo que esto es una injusticia brutal y se está jugando con la salud mental de familias enteras", denuncia una madre.

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