Alumnos de Bizkaia denuncian bajas notas en la PAU tras poner un mismo tribunal 60 ceros en el examen de euskera

¿Qué han dicho? Por ello y bajo el grito de: "Tanto cero parece un matadero", los alumnos han mostrado su protesta. No entienden sus notas porque, como ha explicado una alumna: "En nuestro colegio, aproximadamente el 20% de las personas hemos sacado un cero".

Decenas de alumnos de Bizkaia se han movilizado para protestar por haber sacado un cero en el examen de euskera de la PAU, afectando sus posibilidades de acceder a la carrera deseada. Todos los ceros fueron asignados por el mismo tribunal, lo que ha generado sospechas. Los estudiantes, de seis centros concertados donde las clases se imparten en castellano, se sienten injustamente evaluados. Un profesor cuestiona la severidad de las calificaciones, mientras que el Partido Popular exige explicaciones a la consejera de Educación. El Gobierno vasco pide prudencia y promete transparencia en el proceso de revisión.

Decenas de alumnos de Bizkaia se han movilizado para denunciar que han sacado un cero en el examen de euskera de la PAU, la antigua Selectividad. Algunos no habían sacado un cero en su vida y a otros, por esta calificación, ahora no les llega la nota para estudiar la carrera que querían.

La pregunta clave es: ¿tienen razón? Este lunes ha sido el último día para reclamar la nota de la PAU y hemos sabido que todos los exámenes con un cero en euskera fueron puestos por el mismo tribunal.

Por ello y bajo el grito de: "Tanto cero parece un matadero", los alumnos han mostrado su protesta. No entienden sus notas porque, como ha explicado una alumna: "En nuestro colegio, aproximadamente el 20% de las personas hemos sacado un cero".

En total, son 60 exámenes con un cero y 40 con una nota por debajo del dos. "Un 1,6. En el colegio he sacado sietes, ochos o nueves y ahora 1,6", lamenta otro estudiante afectado.

"Yo no digo que todos nuestros alumnos se merezcan sacar una buena nota; habrá alguno que a lo mejor se merezca un suspenso, pero no un cero", ha llegado a decir un profesor sobre estas correcciones del mismo tribunal de la PAU.

Los alumnos afectados pertenecen a seis centros concertados con el modelo educativo A, es decir; que las clases se imparten en castellano. "Creo que esto es una injusticia brutal y se está jugando con la salud mental de familias enteras", denuncia una madre.

Y es que, los alumnos no llegan a entender el motivo de unas calificaciones tan bajas. "El año pasado me saqué el B2. Este año me estoy preparando el C1 y tengo una nota que no corresponde, un 1,5", nos cuentan.

Considera que, además, esta situación reduce sus oportunidades de futuro. Muchos, ahora, han visto cómo las cuentas no les salen. Les falta nota para la carrera soñada. "Me hubiera gustado entrar en la pública, pero tengo un 0 en euskera. Ves todas mis notas, que son más de ocho o nueve, pero en euskera tengo un cero".

El Partido Popular ha pedido ya la comparecencia urgente de la consejera de Educación. Aseguran que "cinco días han pasado y no han dado ninguna solución". Por su parte, desde el Gobierno vasco piden prudencia y esperan, dicen, que todo se esclarezca con total transparencia.

Así que, de momento, los alumnos tendrán que esperar hasta el próximo lunes para conocer las notas definitivas.

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