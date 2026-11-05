Los restaurantes españoles DiverXO, Enigma y Elkano figuran entre los 50 mejores del mundo en una lista encabezada por el Asador Etxebarri

Imagen que muestra los galardonados durante el anuncio de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo este miércoles, en Lima

Los detalles En el ránking, que en dos ocasiones ha sido liderado por restaurantes peruanos, hay 11 restaurantes de Latinoamérica, con el mexicano Quintonil como el mejor ubicado en la cuarta posición.

El Asador Etxebarri, dirigido por Bittor Arginzoniz, ha sido nombrado el mejor restaurante del mundo en 2026, liderando la lista de los 50 mejores. Ubicado en Axpe, Vizcaya, Etxebarri ha estado entre los diez primeros durante la última década y ahora se convierte en el primer restaurante vasco en alcanzar este reconocimiento. Arginzoniz expresó su gratitud y destacó la importancia de centrarse en la satisfacción del cliente. En el ranking, España cuenta con cuatro restaurantes, mientras que Latinoamérica tiene 11, destacando Quintonil de México en cuarto lugar. La lista también resalta la presencia de restaurantes asiáticos, como Gaggan de Tailandia en segundo lugar.

El restaurante español Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se ha proclamado como el mejor restaurante del mundo de 2026, al liderar la nueva lista de los 50 mejores, que cuenta con 11 restaurantes de Latinoamérica y cuatro de España.

La parrilla más célebre de Euskadi, ubicada en la localidad rural de Axpe, del valle de Atxondo, perteneciente a la provincia de Vizcaya, llevaba años detrás del número uno de la prestigiosa lista, tras haber permanecido durante la última década entre los diez primeros y haber sido segundo en 2024 y 2025.

Es el cuarto restaurante español y el primero del País Vasco en alcanzar la cima de la prestigiosa lista, un hito que también consiguieron elBulli, de Ferran Adriá, en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), el Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, por dos veces (2013 y 2015); y Disfrutar, de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, en 2024.

Al recibir el premio, Arginzoniz ha agradecido a toda la gente que les ayudó "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", ha destacado.

"Siempre he dicho que nunca he trabajado pensando en estar en ninguna lista, yo solo trabajo pensando que el cliente que se acerca a Etxebarri salga contento. Trabajar en la cocina pensando conseguir una posición en una lista o estrella es un error, hay que trabajar pensando en el cliente", ha dicho Arginzoniz en una rueda de prensa posterior a la gala.

Joan Roca se ha mostrado "muy feliz" por el logro obtenido por Etxebarri, al afirmar que "vuelve a poner el foco de la gastronomía mundial en España".

En el ránking de los 50 mejores de 2026, desvelado en una gala celebrada en Lima, repiten otros tres restaurantes españoles, aunque en posiciones diferentes. DiverXO, del chef madrileño Dabiz Muñoz, ha caído del cuarto al noveno lugar, por lo que ha salido del 'top 5' en el que llevaba durante cuatro años seguidos.

El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, ha pasado del puesto 33 al 29, mientras que el restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri en Getaria (Guipuzcoa), ha caído de la posición 24 a la 33.

El mexicano Quintonil, mejor situado en Latinoamérica

En el ránking, que en dos ocasiones ha sido liderado por restaurantes peruanos como Central (2023) y Maido (2025), hay 11 restaurantes de Latinoamérica, con el mexicano Quintonil como el mejor ubicado en la cuarta posición, pese a perder un lugar respecto al año pasado.

Con tres restaurantes figura Perú, de la mano de Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45), mientras que con dos está Colombia gracias a Celele (31) y El Chato (46), que se estrena en la lista.

También tiene dos Brasil, que son Tuju (16), la entrada más fuerte en la lista, y Lasai (25). Con un restaurante en el ránking está, además de México con Quintonil; Chile, con Boragó (22); Ecuador, con Nuema (37), que ingresa por primera vez en la lista, y Argentina, con la parrilla porteña de Don Julio (44), que el año pasado estaba en el número 10.

Además, la organización avanzó hace unos días la lista de los 51 a 100 mejores restaurantes de 2026 entre los que hay cinco mexicanos: Alcalde (55), Hunnik (79), Arca (87), Rosetta (96) y Fauna (99); tres españoles: la Cocina Hermanos Torres (69), Txispa (80) y Aponiente (100); dos brasileños: Nelita (54) y Evvai (68), y un peruano: Mil (95).

La lista de los 50 mejores de este año ha estado marcada por los restaurantes asiáticos, como prueba que en el segundo lugar se haya ubicado Gaggan, de Tailandia, mientras que los restaurantes de Hong Kong Wing y The Chairman se situaron en la quinta y sexta plaza del ránking, respectivamente.

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