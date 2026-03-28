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Ya ha mandado el burofax

El respiro para Patricia con el decreto de vivienda del Gobierno: "Llevo años en alerta, trato de mantenerme en pie por mis hijas"

Los detalles Tras entregar su casa a un fondo buitre al que tiene que pagar un alquiler, ha afirmado que lleva mucho tiempo en "estado de estrés" y que soporta "mucho peso sobre los hombros". Dice que es imposible encontrar otro alquiler asumible con su sueldo.

Patricia, en vilo por su vivienda
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Patricia lleva años peleando por su vivienda. Lleva mucho tiempo, como dice, en "estado de alerta". Soportando "mucho peso en los hombros". Ahora, el decreto sobre vivienda del Gobierno le ha abierto una puerta hacia la esperanza. Una que ya ha atravesado mandando el burofax pidiendo la renovación aprobada en el Consejo de Ministros.

"Llevo muchísimos años en estado de alerta. En estado de estrés. Trato de mantenerme en pie por mis hijas... llevo mucho peso sobre los hombros", ha expresado, afirmando que tuvo que entregar su casa para que acabara pasando a manos de un fondo buitre al que ahora paga un alquiler.

Su contrato acaba en un mes y ha denunciado que no quieren renovárselo. Han llegado incluso a ofrecerle dinero: "Primero fueron 3.000, ahora han sido 7.000".

Cantidades que ha rechazado. Afirma que es imposible encontrar otro alquiler asumible con su sueldo. El burofax, mandado; el gesto, dicen, puede ser clave.

"La medida despliega sus efectos aunque caiga", ha explicado Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas. Defiende que, aunque la medida caiga en el Congreso, el Supremo ya se ha pronunciado. "Hay que diferenciar entre el momento en el que se solicita, en el que se activa la medida y en el momento en el que despliega sus efectos", explica.

Los efectos son claros: una renovación de los contratos dos años más con tope de subida en el 2%.

En ese sentido, Javier Gil, investigador del CSIC y autor de 'Generación inquilina', expone que se necesita "una prórroga aún más amplia de los alquileres": "No vale con contenerlos porque la gente no puede pagarlos. Hay que reducir los precios".

"Necesitamos dignificar el mercado del alquiler, que la vivienda sea como la educación o como la sanidad", concluye.

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