El magnífico espectáculo de luces de la Sagrada Familia que habría emocionado a Gaudí

El cierre de la visita del papa León XIV en Barcelona fue un brutal espectáculo de luces en la Sagrada Familia, en la inauguración de la torre de Jesús, que convierte a la obra de Antoni Gaudí en la iglesia más alta del mundo.

Casi 10 minutos para celebrar la inauguración de la torre de Jesús, la aguja que convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. Y qué mejor momento para hacerlo que aprovechando la visita del papa León XIV, que después de Madrid congregó a millones de personas en Barcelona. Luces, música y acción: el espectáculo de luces de la basílica habría emocionado a Antoni Gaudí, cuya imagen se proyectó en el cielo de la Ciudad Condal a base de drones, emocionando a todos los presentes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido