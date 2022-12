Renfe ha retirado el abono gratuito a más de 70 clientes por su uso irregular en el marco de las nuevas condiciones de utilización de los títulos recurrentes de los servicios de Media Distancia Convencional.

El objetivo de las medidas que se empezaron a implantar el pasado 7 de diciembre es evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes y luego no viajan, ha informado este viernes Renfe en un comunicado.

Cuando se detecte que un viajero, durante el período de uso y validez del abono, al menos en tres ocasiones no haya cancelado con una antelación mínima de dos horas el viaje formalizado y no lo haya realizado, se anulará el abono, se incautará la fianza de 20 euros y no se expedirá uno nuevo hasta transcurridos 30 días de esta anulación, de acuerdo con la fuente.

El pasado 14 de diciembre, Renfe comenzó a avisar a los usuarios de 75.000 abonos por haber hecho un uso irregular de sus títulos recurrentes (un 3% de los más de 2,3 millones adquiridos).

Previamente a la retirada del abono, Renfe avisa a los titulares que no han viajado sin anular la reserva con la antelación requerida y, a la tercera vez que se incurra en uso indebido, se procede a sancionar.

Aun así, se establece un plazo transitorio de 7 días en los que se informa al viajero del incumplimiento sin que este suponga la aplicación de la medida.

El uso indebido de estos abonos genera un perjuicio al resto de los ciudadanos, limitando su movilidad y desvirtúan la efectividad de estos títulos, cuyo objetivo es incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2, según Renfe.

Además, entre las nuevas condiciones de uso de estos títulos, se limita a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono, y se imposibilita dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.