Óscar, el amigo de Esther López y última persona que la vio la noche del 12 de enero antes de su desaparición, sigue bajo el foco policial.

Los investigadores de la Guardia Civil encontraron contradicciones en su relato y es que, a pesar de que el Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil inspeccionó su vehículo y no encontró ningún rastro de la joven, las horas de su declaración no cuadran.

Según ha podido saber laSexta, Óscar aseguró que dejaron a Carolo, otro amigo, a las 2:45 de la madrugada en La Maña y explicó que dejó a Esther 45 minutos después en el cruce de El Romeral. Es decir, según su relato habría tardado tres cuartos de hora en recorrer 100 metros.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran como efectivamente Carolo se bajó del vehículo en La Maña, tal y como dijo, pero no se aprecia si posteriormente Óscar y Esther pararon o no en el cruce. Según ha podido saber laSexta, los investigadores de la Guardia Civil no se creen que dejase a la joven en mitad de la nada.

La búsqueda de la joven desaparecida en Traspinedo sigue tras las infructuosas batidas masivas. Este miércoles los investigadores continuarán inspeccionando los pozos cercanos a la casa de Ramón 'El Manitas', también investigado, en busca de cualquier rastro.

A pesar de que este otro hombre sí fue detenido por la desaparición, en las muestras que los investigadores recogieron en el registro su vivienda no se han detectado restos biológicos de la joven.

Se trata de un extremo que concuerda con la versión que el investigado dio en su declaración ante la jueza. Tal y como informó laSexta, 'El Manitas' aseguró que no vio a Esther el día de su desaparición, aunque confesó que la joven había dormido en su casa un par de veces "mucho" tiempo atrás y que actualmente llevaba sin verla desde hacía dos o tres meses.

Unas afirmaciones que realizó antes de que la jueza lo dejase en libertad provisional tras seis noches en el calabozo y le obligase a personarse en el puesto de mando de la Guardia Civil de Laguna de Duero todos los días.