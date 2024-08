Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha registrado este viernes en la Fiscalía unos 20 mensajes publicados en redes sociales tras el crimen de Mateo, el niño de 11 años asesinado en Mocejón (Toledo) el pasado 18 de agosto, que podrían constituir delitos de odio y ha pedido que los autores sean identificados y castigados por ello.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de los Juzgados de Toledo, el coordinador regional de IU, Pedro Mellado, se ha solidarizado con la familia de Mateo ante "una pérdida irreparable en condiciones tan dramáticas" y ha lamentado que haya gente que se dedique al "negocio del odio" y lo haya utilizado para intentar propagar un mensaje e, incluso, "llamar a la violencia".

Mellado ha concretado que IU ha registrado un anexo a la denuncia ante la Fiscalía con una veintena de mensajes que van desde capturas de pantalla a enlaces, pero también mensajes certificados ante la posibilidad de que puedan ser borrados. El objetivo, ha dicho, es que la Fiscalía abra diligencias previas, identifique a los autores e investigue si se trata de delitos de odio.

A preguntas de los periodistas, ha especificado que unos son anónimos y otros de personas reconocibles y cargos públicos como el eurodiputado Alvise Pérez o un concejal de Tarrasa, quienes, a su modo de ver, "deben responder ante la Justicia" por esos supuestos delitos de odio y amenazas contra colectivos, personas particulares e, incluso, contra el portavoz de la familia de Mateo.

Además, preguntado acerca de si el resto de partidos deberían llevar a cabo una iniciativa similar, el dirigente de IU ha afirmado que no le cabe "ninguna duda" de que "tanto el PP como el PSOE apoyan sin fisuras esta actuación". "No estamos hablando de partidos, ni siquiera de izquierda o derecha, sino de defender la democracia y la convivencia. En Castilla-La Mancha convivimos perfectamente y no podemos permitir que unos alborotadores de este tipo, odiadores profesionales, puedan afectar a la convivencia en la región", ha sentenciado.