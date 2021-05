Fátima es una voluntaria ceutí de la Cruz Roja. Aunque estos días no ha estado trabajando en la crisis humanitaria que se ha desencadenado en la ciudad autónoma, se ha acercado a hablar con algunos de los jóvenes marroquíes que han llegado a la costa española en las últimas horas.

A raíz de su voluntariado, ya conocía a uno de ellos, Munir, a quien atendió hace un año y que ahora ha vuelto a entrar en España. Un reencuentro que han captado las cámaras de laSexta y en el que la cooperante no ha podido evitar emocionarse, echándose a llorar. "Son muy buenas personas, no son niños, como dicen, conflictivos", defiende Fátima, que afirma que "son niños buenos".

Ante las lágrimas de la voluntaria, Munir la abraza para consolarla. Un emotivo momento que recoge el vídeo que ilustra esta noticia. "Todas estas cosas nos pueden pasar a cualquiera, nosotros somos iguales", insiste Fátima. "Ellos, los pobres, están aquí porque lo necesitan", añade Fátima, que sostiene que "los tenemos que ayudar y apoyar en la medida posible".

La cooperante vuelve a deshacerse en lágrimas. "Me duele toda esta situación que está pasando. Me duele montón porque tengo dos hijas y no me gustaría que les pase lo que les está pasando a ellos", explica. "Yo haría lo mismo, si veo que mis hijas no tienen para comer, haría lo mismo", agrega la voluntaria, que pide comprensión para los migrantes: "Entendedlos, por favor".

"Si alguien en su país está bien, no vas a venir a dormir aquí en la calle", resume por su parte Munir. "Nosotros venimos aquí a Ceuta para buscarnos la vida", explica el joven, que envía un mensaje "a la gente de Ceuta" y "al Gobierno de España": "Tienen que ayudarnos, porque no somos ni malos, ni ladrones, ni nada. La única cosa que queremos es buscarnos la vida y ayudar a nuestras familias".

"Vivir tranquilos, eso es lo que buscamos, una solución para nosotros porque no estamos bien en Marruecos, de verdad", insiste Munir, que denuncia la situación que viven en su país de origen: "Hasta la comida no encontramos a veces", afirma.