Rebelión en las piscinas de Toledo: prohíben acceder con neveras aunque se puede llevar bebida y comida

Los detalles Los vecinos afectados se han quejado al no poder llevar sus bebidas y comida refrigeradas en medio de la primera ola de calor. De hecho, la Policía se ha visto obligada a intervenir, aunque es cierto que la normativa municipal lo recoge.

Este fin de semana, España enfrenta una ola de calor con temperaturas de hasta 39 grados en Huelva, Jaén y Badajoz. En Toledo, donde se alcanzaron 38 grados, la Policía intervino en una piscina debido a la prohibición de ingresar con neveras, lo que generó quejas entre los bañistas. El Ayuntamiento permite el acceso con botellas de agua y sándwiches, pero prohíbe las neveras, salvo excepciones para personas con intolerancias alimentarias o niños pequeños. La normativa exige una zona habilitada para comer, y la OCU defiende la restricción por razones de higiene, aunque permite alimentos y bebidas en áreas específicas.

Calor extremo. Esto es lo que nos está acompañando y seguirá haciéndolo durante todo el fin de semana. Porque ha llegado la primera ola de calor y ha dejado este viernes hasta 39 grados en Huelva, Jaén o Badajoz. Ante esta situación, poder refrescarse en una piscina es casi una necesidad, pero en Toledo, donde han llegado a los 38 grados, la Policía ha tenido que intervenir ante la rebelión de bañistas. Se les ha impedido acceder con neveras a la piscina.

Muchos vecinos han mostrado sus quejas. No entienden por qué no pueden llevar una nevera térmica a esta piscina de Toledo. Aunque desde el Ayuntamiento han explicado que sí se puede acceder con una botella de agua o con un sándwich.

Aseguran que los trabajadores nunca les van a quitar la comida, pero que el problema son las neveras. "En ningún momento, estos auxiliares, ni está dentro de sus competencias ni es su responsabilidad", ha dicho Rubén Lozano Guerra, concejal de Medio Ambiente. Pero hay una excepción: "Salvo el caso de estas neveras térmicas frigoríficas, que hay gente que sigue intentando introducir en la piscina", ha añadido.

La realidad es que la normativa recoge la prohibición de acceder con neveras a la piscina. Aunque, de nuevo, hay excepciones, casos en los que sí se pueden llevar. Como se puede leer en la normativa, la regla se anula para "personas con intolerancias o alergias alimentarias" o si se portan "productos de alimentación infantil específicos y necesarios para niños de 0 a 3 años".

"Venimos familias con los niños pequeños; tengo un niño con diabetes y no puede estar sin la insulina, sin la nevera", cuenta un afectado.

Además, la norma indica que tiene que haber una zona habilitada para comer. "Es perfectamente lícito que restrinjan la comida y la bebida en un área concreta por razones de higiene, pero que a la vez dejen entrar con comida y bebida", aseguran desde la OCU.

Así, con estos calores, la nevera ha pasado de ser indispensable a quedarse fuera de la piscina.

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