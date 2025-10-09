La realidad de los centros de salud de Madrid: faltan médicos en el 73% y solo el 27% tiene sus plazas cubiertas

¿En qué te afecta? A la falta de atención por la ausencia de personal se une una lista de espera de más de 15 días para conseguir una cita.

Pasillos prácticamente vacíos y sillas sin ocupar a las seis de la tarde. Es la imagen en un centro de salud Las Américas de Parla, en Madrid, cada día. Ahora bien, no está vacío porque no haya pacientes sino porque no hay médicos y las críticas se empiezan a sumar ante la falta de personal médico para atender a los enfermos.

A esa falta de atención por la tarde se une una lista de espera de más de 15 días para conseguir una cita. "Tardan muchísimo, tienes que pedir la cita antes de ponerte malo", lamenta un vecino de la localidad.

Y, con este panorama, Isabel Díaz Ayuso anunció el lunes que pondrá en funcionamiento cinco nuevos centros de salud mientras ya está construyendo otros 24. Uno de ellos estará en Parla, y ya lleva 8 meses construido, pero los usuarios se preguntan de dónde van a sacar los médicos si ya faltan en los centro existentes. "Nos tememos que el poco personal que ya hay en los centros de salud, pues les distribuyan entre los cinco centros que ya hay en la ciudad", sentencia el alcalde de Parla, Ramón Jurado.

Porque, según el último informe de Amyts, faltan médicos (y pediatras) en el 73% de los centros de salud y solo el 27% tiene cubiertas las plazas. Por ejemplo, en el centro de salud Jaime Vara, en Leganés, de 13 médicos faltan cuatro y las citas se alargan de forma infinita.

Por todo ello, los sindicatos piden más recursos. "Ese centro de salud lo abren sin dotación de personal trasvasando personal de un centro a otro", explica Mariano Martín-Maestro, secretario general de CCOO Sanidad Madrid.

Desde la comunidad aseguran que es el Ministerio el responsable de que haya pocos médicos. Desde el Ministerio les responden: pueden pedir todas las plazas que quieran. Y aseguran que la Comunidad de Madrid es la que menos plazas mir en atención primaria les ha pedido de toda España.

