Las vidas de Fátima y Fatou han quedado unidas para siempre por una dramática historia con final feliz. Sucedió hace unos días, cuando Fatou de dos años paseaba con su madre por una calle del municipio murciano de Ceutí.

Un perro de la raza American Stafford ataca a la pequeña. La atrapa con su potente mandíbula ante la presencia impotente de la madre, y la arrastra 50 metros. Fátima, que aún estaba en la clínica veterinaria de la que es dueña, oye los gritos y sale corriendo. Se encuentra una escena brutal. El animal ha hecho presa a la niña, la muerde en espalda y glúteos. Ni la madre ni el hombre que está con ellas, el dueño del perro, consiguen que el animal desista.

"Todo fue muy rápido. La clínica ya estaba cerrada y yo me había quedado haciendo trabajo administrativo. Es entonces cuando oigo los gritos y un golpe en la reja porque la mujer sale lanzada hacia atrás", explica Fática ante las cámaras de laSexta. "Entonces veo un perro que estaba atacando. Primero no me doy cuenta de que es un bebé, pensé que era un ataque a otro perro", añade. Su primera reacción es golpear al animal con un zapato pero en milésimas de segundo se da cuenta de que esto sólo hace que la situación empeore, que el animal apriete aún más su mandíbula.

Es entonces cuando cambia su estrategia. "De manera instintiva meto la mano y abro la boca". Una rápida reacción fruto de una larga carrera como veterinaria.

No obstante, reconoce que todavía está impactada. "Tengo grabados los ojos de la niña, su mirada, y los gritos de la madre", nos cuenta. Y destaca además lo agradecidas que se han mostrado con ella. Unos día después del ataque, madre e hija la visitaron en la clínica veterinaria. La madre de la pequeña reconoce que si no es por Fátima no sabe lo que habría pasado.

Ahora el animal, que iba suelto, sin bozal y sin vacunas, está en cuarentena en una perrera. Su dueño se justifica diciendo que el perro se escapó, pero ya se han abierto diligencias contra él. Se enfrenta a una multa de más de 6.000 euros.

Mientras, Fatou se recupera bien. Ha sufrido heridas en la espalda y en un glúteo y ha recibido varios puntos.