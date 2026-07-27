El mapa de los incendios en España: más de 153.000 hectáreas quemadas y 170.000 personas afectadas por la ola de megaincendios

Los detalles La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha incidido en la "cifra devastadora" de 153.000 hectáreas calcinadas, "seis veces más que en el mismo periodo del año anterior".

España enfrenta una situación crítica por una oleada de incendios que ha devastado más de 153.000 hectáreas. La ministra Sara Aagesen advierte del riesgo "muy alto" debido a una cuarta ola de calor. El incendio en Ávila, con 55.000 hectáreas quemadas, es el mayor de la historia reciente del país. En total, más de 170.000 personas y 65 municipios han sido afectados, especialmente en Madrid, Ávila y Toledo. En Castellón, 16.000 personas han sido evacuadas. Los incendios también han deteriorado la calidad del aire en Castilla-La Mancha, afectando a ciudades como Toledo y Ciudad Real, donde se aconseja evitar actividades al aire libre.

España vive una situación crítica ante la gran oleada de incendios que asolan el país. Las llamas no dan tregua y, bajo la mirada atenta y aterrorizada de todo un país, siguen expandiéndose afectando a más de 153.000 hectáreas.

La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha asegurado que la situación de los incendios continua siendo compleja y ha avisado del riesgo "muy alto" en todo el territorio ante la cuarta ola de calor que previsiblemente comienza mañana.

Aagesen ha incidido en la "cifra devastadora" de 153.000 hectáreas calcinadas, "seis veces más que en el mismo periodo del año anterior". "Hablamos de 77.000 hectáreas entre Toledo, Ávila Y Madrid y en el caso de Ávila de 55.000, eso significa el mayor incendio de la historia reciente", se ha lamentado la ministra.

Una trágica situación que ya deja al menos 170.000 personas y 65 municipios afectados. Lo más grave se vive en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Ávila y en la de Toledo, donde hay ya alrededor de 90.000 personas y 46 municipios afectados entre las tres provincias.

Una situación a la que hay que añadir el fuego desatado en Castellón, que ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 localidades y a confinar a otra 64.000 de tres municipios castellonenses: La Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

Focos detectados en la zona de Ávila, Madrid y Toledo

El incendio de Ávila, el mayor fuego de la historia de España

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 55.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España, según ha detallado Sara Aagesen.

Los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo afectan ya a más de 77.000 hectáreas: 55.000 aproximadamente corresponden a Ávila, más de 25.000 a Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

La vicepresidenta tercera ha indicado que de esta forma el incendio de Ávila se convierte en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros.

El incendio de La Mierla (Guadalajara) de hace unos días afectó a 32.000 hectáreas, 34 pueblos evacuados y más de 1.200 personas deslojadas.

Mapa de incendios.

El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue activo y sin estabilizar con tres frentes

Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo al norte del pantano de San Juan.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.

En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la carretera M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.

El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) afronta su tercer día activo con el reto de contener el avance

El incendio forestal que comenzó sobre las 11:00 horas del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance -el domingo solo avanzó 6 kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción.

Las llamas llevan devoradas "un poco más" de 7.000 hectáreas, según el último recuento oficial. El incendio ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 localidades y a confinar a otra 64.000 de tres municipios castellonenses: La Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

En cuanto a las carreteras, continúan cerradas en la provincia de Castellón la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.

Incendio en la zona de Vall d'Uixó (Castellón)

La Junta cifra en 3.181 hectáreas las afectadas por las llamas en Brieva (Segovia)

Por su parte, la Junta ha cifrado en 3.181 las hectáreas afectadas por el incendio en el término municipal de Brieva (Segovia), casi 1.000 de ellas de superficie arbolada.

Según informa a través de la web, la superficie total arrasada por las llamas e sde 3.181 hectáreas, de las que 949,7 son de superficie arbolada; 483,9 de matorral; 841,3 de pasto; 888,1 agrícola, y 18,3 de "otras" características.

El incendio se originó el pasado 20 de julio a las 15:29 horas por causas que se investigan. Dos horas después se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 y, desde ayer, se ha dado por controlado.

Alertan de mala calidad del aire por los incendios en varios puntos de Castilla-La Mancha

La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado del registro de valores elevados de Material Particulado en varias estaciones de medición de calidad del aire de la región debido a la nube de humo provocada por los incendios forestales que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid.

Estos valores elevados, a las 8:00 horas de este lunes, se han detectado en las estaciones de medición de Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, según la web de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Ante estos valores elevados de partículas superior a los recomendados, ayuntamientos como el de Toledo o Ciudad Real ha aconsejado a la ciudadanía evitar el ejercicio físico y el deporte al aire libre; si hay mucho humo, permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas, usar el aire acondicionado en modo recirculación si es posible, mantenerse hidratado y no realizar quemas ni utilizar fuegos al aire libre.

También ha aconsejado tener especial precaución con personas mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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