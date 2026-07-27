Detienen a un hombre por dejar en coma a otro tras propinarle una brutal paliza en Valencia.

Los detalles Al parecer, no existía relación previa entre los implicados. La víctima, de 46 años, permanece ingresada en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave en la UCI del Hospital La Fe de Valencia.

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por agredir brutalmente a otro de 46 años en San Marcelino, Valencia. La víctima está en la UCI del Hospital La Fe con heridas graves tras el ataque ocurrido el viernes por la noche en la calle Ingeniero José Sirera. No había relación previa entre ambos. Un testigo grabó la agresión, donde se ve al agresor propinando puñetazos y patadas en la cabeza de la víctima, dejándola inconsciente. El detenido, con antecedentes y sin domicilio conocido, fue capturado poco después. La investigación sigue abierta para esclarecer los detalles del incidente.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de propinarle una brutal paliza a otro de 46 años en el barrio valenciano de San Marcelino. La víctima se encuentra ingresada en la UCI del Hospital La Fe de Valencia con heridas muy graves en varias partes del cuerpo.

La agresión ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21:00 horas, en la calle Ingeniero José Sirera. Según ha informado El Levante, la víctima bajaba de visitar a su madre cuando se encontró con su presunto agresor, quien se ensañó con él en reiteradas ocasiones. El afectado llevaba el brazo escayolado y estaba esperando un transplante de riñón y páncreas.

Al parecer, no existía relación previa entre los implicados. La brutal paliza fue grabada por un testigo que presenció la escena. La víctima, según el medio citado, tiene una grave hemorragia en la cabeza y está ingresada en coma en estado crítico y con pronóstico muy grave.

En el vídeo se puede ver cómo la persona cae al suelo tras recibir varios puñetazos, momento en el que el detenido continúa dándole patadas en la cabeza hasta dejarle inconsciente. Las otras personas que estaban allí presentes intentaron separarles, recibiendo también golpes.

Poco después, las autoridades procedieron a su detención. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes y no tenía domicilio conocido. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del suceso.

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