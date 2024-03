"Muy fuerte el vídeo de Trini. ¿Ya vieron lo que pasó con Trini?. Escuchando el audio que Trini le envío a su ex. El tema Trini me tiene mal". Los usuarios de TikTok están tirando de la 'falsa polémica de una tal Trini' para hacerse viral. Pero lo cierto es que Trini no existe. Es, ni más ni menos, que un "plan maestro". El del tiktoker Kappah. Hace un día se dirigió a sus seguidores para animarles a inventarse algo "inofensivo".

"¿Y si nos inventamos a una persona?'", sugirió el usuario en su cuenta de TikTok. Dicho y hecho. El estudiante Marcos de Vicente, que se encuentra detrás del perfil de TikTok, optó por inventarse a un youtuber. "Que se llame Trini, que suena a youtuber a streamer", expresó el joven tras proponer toda una serie de preguntas sobre 'el personaje inventado', cuestiones que también se han hecho virales. Kappah animó a sus dos millones de seguidores a publicar vídeos llamando la atención sobre un supuesto nuevo vídeo de Trini. Él empezó el trend. "Acabo de ver lo de Trini (soy suscriptor desde 2016), publicó el joven. La siguiente publicación que subió fue la de Trini siendo tendencia en España. Finalmente, hace 14 horas subió un vídeo explicando que nadie sabe quién es Trini.

Quién es Trini

"Era un experimento social. Lo sé porque lo empecé yo. Ayer subí un vídeo pidiendo a todos mis seguidores que subiesen un vídeo o dejasen un comentario hablando sobre una tal Trini. Muchísimos influencer se unieron al movimiento y empezaron a hablar sobre Trini", explica en su cuenta.

El joven reconoce que cuando empezó el experimento no se esperaba que llegase tan lejos. Es más, reconoce que todo ha sido mentira desde el primer momento. Incluido el vídeo que subió para animar a sus seguidores. "Estaba hecho con inteligencia artificial", desvela para acto seguido que se está inventando todo. "Trini no existe, tampoco es un experimento social. En realidad era un plan maestro para que se me dejase de conocer como el de 'Hey, hey, hey pequeña' y se me empezase a conocer como el de Trini", confiesa en relación a un vídeo con el que se hizo viral.

Kappah alertó sobre el dinero que mueven las 'batallas' de Tiktok

Fue precisamente el creador de esta tendencia el que alertó en Equipo de Investigación de la adicción que creaban las batallas en TikTok. En ellas, dos o más creadores de contenido se retan para ver quién recibe mayor número de donaciones de los espectadores. "Da dinero fácil, yo he llegado a ver que han sido 80.000 euros donados", desveló.