En 2011, con 16 años, Jonathan Destin intentó suicidarse prendiéndose fuego tras sufrir acoso escolar durante años. Mientras su entorno se preguntaba qué es lo que le había llevado a tomar esa decisión, Destin luchaba en el hospital por sobrevivir. Después de tres meses en coma inducido, lo consiguió.

En la actualidad, el joven francés cuenta su historia para evitar que otras personas vivan el mismo tormento. Por este motivo y tras varios años de recuperación, Destin se ha convertido en escritor y activista frente al acoso escolar. Además, decidió plasmar su historia en el libro 'El día que quemé mi corazón' para concienciar sobre el bullying en las aulas. Unas memorias que se han llevado a la gran pantalla con el mismo nombre, en formato de miniserie de dos capítulos que se emite esta noche en Antena 3 y que ya está disponible en AtresPlayer Premium.

El film fue todo un fenómeno en Francia, seguido por más de 6,29 millones de espectadores. Un visionado recomendado para que otros adolescentes se puedan verse identificados y para que los adultos puedan detectar este tipo de situaciones y ponerles solución.

Esta noche, después de la emisión de la cinta, en Antena 3, habrá un programa especial sobre el bullying: 'Acoso escolar. También es tu historia'. En este programa, conducido por Mónica Carrillo, entrevistarán por primera vez en un medio de comunicación español a Jonathan Destin.

Contarlo para que no se repita

La pesadilla de Jonathan Destin empezó como la de muchos otros niños en el colegio: cuando sufrió los primeros insultos y palizas, que fueron aumentando progresivamente. "Todo empezó cuando tenía 10 años. Durante 6 años, me acosaron en la escuela. Me pegaban, me intimidaban, me decían que matarían a mis padres", cuenta él mismo en el libro

Los demás niños se burlaban de él y le amenazaban, una situación que le generaba tanto "miedo y vergüenza" que le impedía hablar. "Durante 6 años, no se lo dije a nadie. Estaba demasiado avergonzado. Tenía demasiado miedo", cuenta en el libro. Asimismo, explica que los adultos de su entorno le mencionaban que era algo normal o simplemente no se percataron de lo que estaba sucediendo.

Los abusos continuaron aumentando hasta que sintió que no podía más y decidió quitarse la vida. "El 8 de febrero de 2011, decidí acabar con todo. Compré un litro de alcohol, lo vertí sobre mi ropa y me prendí fuego", relata él mismo. Pero su historia, por suerte, no acabó ahí: justo ese momento fue el desencadenante para que su familia, amigos y profesores empezaran a ser conscientes de las vejaciones a las que estaba sometido.

En el momento en el que es ingresado empieza a aflorar la verdad y los diferentes sentimientos de responsabilidad y culpa entre los que le conocían. En su libro se pueden ver los diferentes perfiles dentro de un caso de acoso escolar, no solo el acosador y la víctima, sino los que lo permiten, los que callan o que los que fomentan estos comportamientos.

Ayuda frente al acoso escolar

El acoso escolar sigue siendo una realidad para muchos niños y jóvenes. Si sufres o detectas un caso de bullying denúncialo o llama al teléfono gratuito 900 018 018. Además, si tienes discapacidad auditiva y del habla también puedes utilizar el chat ANAR donde resolverán tus dudas de manera telemática.