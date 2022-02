Izal es sinónimo de La mujer de verde. Es sinónimo de indie español. A pesar de estas indicaciones, todavía habrá los que se pregunten quién es Izal y por qué está sonando. Se trata de un un grupo de música indie formado por cinco músicos: Mikel Izal (vocalista y compositor), Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez “Gato” (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados).

Todos ellos provienen de diferentes puntos de España entre los que se encuentra Vitoria, Pamplona, Málaga, Valencia, Calamonte en Extremadura, Bilbao y hasta Henderson (Argentina). Sin embargo, a estos cinco artistas les une una ciudad: Madrid. Fue allí, en el año 2010 donde la nació el grupo de música. Dos años más tarde sacaron su primer disco, Magia y efectos especiales. A este trabajo de estudio le siguen tres más: Agujeros de gusano (2013), Copacabana (2015) y Autoterapia (2018). El último puesto de esta lista de discos gestionados de manera independiente lo ocupa su último trabajo: Hogar, también se edita de manera independiente, bajo el sello Hook Ediciones Musicales y distribuido por Altafonte.

Con él han dado lugar a un álbum de diez historias cotidianas contadas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción, según indican en su propia web. Este nuevo disco trae consigo una gira "de reencuentro", del que el artista ya daba algunas pinceladas al pasado abril de 2020 en una entrevista en Más Vale Tarde. Allí habló del futuro y señaló que su objetivo era una gira por todo lo alto, como la que paralizó la pandemia. "Volveremos a reír, a saltar, a darnos abrazos, a pasarlo bien y a ser felices, pero para ello es importante que ahora estemos a la altura y nos quedemos en casa cumpliendo con nuestras obligaciones", defendió.

¿Cuáles son la canciones más famosas de Izal?

'Qué bien' es uno de los temas del grupo de indie rock que ha conseguido levantar a más personas en sus festivales y conciertos. Aunque al artista no le gusta hablar del significado de sus canciones está claro que este tema es un claro Carpe Diem. Además, según recoge Spotify, es el tema más escuchado.

El segundo de sus éxitos más escuchados en esta plataforma es La mujer de verde, con más de 36 millones de reproducciones. Este tema tampoco tiene un significado concreto, así lo recoge el blog indierocks. "Las canciones no tienen un significado en concreto porque nos gusta que cada persona las pueda hacer suyas e interpretarlas. Por ejemplo, 'La mujer de verde' no es nadie en particular sino que cada uno tiene una persona que le apoya y que podría ser su mujer de verde”, señala el bajo del grupo de indie pop Emanuel Pérez “Gato” (bajo).

La vida es la protagonista de otro de sus temas más escuchados: Copacabana. "Copacabana es una imagen que lo mismo te lleva a una playa luminosa en Brasil que a un puticlub de carretera y eso sintetiza mucho la carga de luz y sombra que hay en nuestra carrera y en la vida misma", señaló Mike Izal en una entrevista con Efe. En ella, el cantante reconoció que fue el tema que más le llegó. "Nunca se me había puesto la carne de gallina con un tema mío como me sucedió con 'Copacabana' cuando lo escuché días después de grabarlo", admitió.