Qué implica la declaración de emergencia nacional por los incendios: así influirá a los vecinos de Madrid y Ávila afectados por el fuego

Los detalles La dirección de la emergencia pasa a depender directamente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que será el encargado de organizar y coordinar las actuaciones de los distintos equipos, así como de gestionar los recursos estatales, autonómicos y municipales.

El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila debido a los incendios forestales. Esta medida, publicada en el BOE, permite que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirija la emergencia, coordinando equipos y gestionando recursos. La Unidad Militar de Emergencias (UME) liderará las acciones en el terreno. Además, Interior podrá solicitar apoyo de otras administraciones, desplazando bomberos y medios de distintas comunidades. Aunque no afecta derechos básicos, la medida permite al Gobierno asumir competencias extraordinarias, como asignación de presupuestos y simplificación de trámites, para una respuesta rápida y eficaz.

El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ante los incendios forestales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila). Esta medida se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

Con la declaración de interés nacional, la dirección de la emergencia pasa a depender directamente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que será el encargado de organizar y coordinar las actuaciones de los distintos equipos, así como de gestionar los recursos estatales, autonómicos y municipales en las zonas afectadas por el fuego. Además, la dirección del dispositivo sobre el territorio pasa a estar en manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Mediante esta herramienta, Interior también podrá requerir la colaboración de aquellas administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, incluso si la emergencia no tiene ningún impacto en su territorio. Es decir, que bomberos y medios de otras comunidades autónomas pueden ser desplazados hasta Madrid y Ávila si así lo pide el Gobierno.

Para poder aplicar la declaración de emergencia de interés nacional, el Gobierno debe reconocer que existe una situación prioritaria para el conjunto del país. En el caso de que lo solicite una comunidad autónoma, deberá reconocer que está sobrepasada por la gravedad de la situación y que, en consecuencia, necesita ayuda externa de forma urgente.

Pese a que no tiene ningún impacto en los derechos básicos de los ciudadanos, algo que sí sucedería con la declaración del estado de alarma, la emergencia de interés nacional permite al Gobierno asumir competencias de forma extraordinaria, como la asignación de presupuestos sin pasar por los canales habituales, las contrataciones o licitaciones por vía de urgencia sin someterse a concursos, la simplificación de trámites administrativos o el acceso a apoyo internacional, ya sea en cuanto a medios para luchar contra la emergencia o en materia de financiación.

Con la declaración de emergencia de interés nacional, igual que sucede con las emergencias sanitarias, ambientales o económicas, el Gobierno debe seguir operando dentro del mismo marco legal, aunque puede saltarse trámites burocráticos para responder de forma más rápida y efectiva.

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