A pesar de que el hombre acusado de detención ilegal y lesiones a una mujer en Miranda de Ebro, Burgos, ha sido detenido, el juzgado ha decretado su libertad.

La jueza de guardia no ha acordado la prisión porque nadie se lo ha pedido. La Fiscalía no ha podido solicitarla porque no estaba presente en esa declaración judicial que se produjo ayer.

Hasta esta misma mañana, la Fiscalía no ha tenido conocimiento de la detención y no ha podido acceder al atestado policial. Se trata de un claro error de comunicación entre el juzgado y la Fiscalía.

Sin embargo, la Fiscalía ha reaccionado y ha pedido que la víctima declare en el juzgado de nuevo, que también lo haga un testigo y después de esas comparecencias se va a estudiar una posibilidad de pedir nuevas medidas cautelares.

La Fiscalía, por tanto, podría pedir el ingreso en prisión provisional del hombre y la jueza, ahora sí, podría acordarla.

Además, es necesario recordar que el hombre cuenta con antecedentes por retener ilegalmente a una niña y agredirla sexualmente. En 2015 secuestró durante 19 horas a una menor de nueve años, la ató y la agredió sexualmente, una forma de actuar muy parecida a esta.

Por ello, el hombre fue condenado a seis años de cárcel en 2017. Acababa de salir de prisión, ha vuelto a delinquir y ahora mismo está libre.