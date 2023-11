Más Vale Tarde ha logrado localizar al hombre que, presuntamente, secuestró y encadenó a una mujer en Miranda de Ebro, Burgos, tras quedar en libertad pese a tener antecedentes por secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 9 años.

Al ver las cámaras, el hombre afirma que no tiene "nada que decir" y cuando le recuerdan sus antecedentes penales pide que "no le toquen la moral": "Al final llega uno a sacar las manos. Haced el favor de marcharos de mi casa", expone antes de afirmar que no es él a quien buscan, sino a su hermano.

"Te lo vuelvo a repetir, no me pongas nervioso. ¡Te voy a pegar un guantazo!", asevera con una actitud agresiva, para después justificar que no conoce a la mujer: "¿Tú no te has f****** a una tía que no conoces...?".

Según el relato de la víctima, que narró a la policía el pasado lunes, 20 de noviembre, el hombre se ofreció para trasladarla del hospital, donde estaba cuidando a una amiga, hasta su domicilio, pero la convenció para que pasaran por la vivienda del ahora detenido, momento que aprovechó para golpear a la mujer en la cara, que quedó inconsciente.

Tras recuperar el sentido, la víctima se encontró con una cuerda a la altura del cuello y al presunto autor de los hechos tratando de asfixiarla, mientras proseguía con los golpes en la cara y los insultos. Para impedir cualquier defensa por parte la víctima, el detenido añadió al primer amarre una cadena con la que ataba las manos de un extremo y el cuello del otro.

Según las manifestaciones de la víctima a los agentes, en un momento en el que quedó sin la vigilancia del agresor aprovechó para huir de la casa por una ventana. Se refugió primero en la casa de unos familiares que le acercaron hasta el Hospital de Miranda de Ebro desde donde se alertó a los servicios policiales y procedieron a su atención médica.

Una vez detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Miranda se decretó su puesta en libertad. La Fiscalía no ha interesado la prisión provisional. De hecho, ni se encontraba presente en la comparecencia en la que se decretó la libertad provisional, a pesar de que el detenido tiene antecedentes por agresión sexual a una menor de 9 años.