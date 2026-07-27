La "carga emocional y el desgaste físico brutal" de los bomberos que luchan en primera línea contra los incendios: "Las condiciones son extremas"

Los detalles Israel Naveso, responsable del Sindicato de Bomberos de Madrid, ha expresado que están viendo "cómo ciudadanos y ciudadanas pierden absolutamente todo" y ha señalado que "compañeros han renunciado a sus vacaciones" para ayudar.

Los bomberos enfrentan una ardua batalla contra los incendios en España, llevando una carga emocional y un desgaste físico significativos. Israel Naveso, del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, destaca la "carga emocional brutal" al ver a ciudadanos perderlo todo. Algunos bomberos han renunciado a sus vacaciones para ayudar, enfrentando condiciones extremas y cambiantes. Naveso cuestiona quién los asistirá si ellos mismos sufren daños. Vicente Santaya, bombero forestal de Castellón, resalta la "unión" entre los bomberos, independientemente de su unidad, y agradece a la población por su apoyo, lo que le provoca una profunda emoción.

Los bomberos son quienes luchan en primera línea contra los incendios que asolan nuestro país, con la carga emocional y el desgaste físico que eso conlleva. Israel Naveso, responsable del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, reconoce que la carga emocional "está siendo brutal", ya que están "viendo cómo ciudadanos y ciudadanas pierden absolutamente todo lo que tienen".

Además, el profesional cuenta que hay "compañeros que han renunciado a sus vacaciones para incorporarse a trabajar sabiendo la situación que había", al tiempo que destaca el "desgaste físico brutal" que tienen y lanza una pregunta: "Si a nosotros nos pasa algo, ¿quién nos va a ayudar allá de nosotros mismos?". Y es que las condiciones a las que se están enfrentando son "extremas y muy cambiantes, en las que en un momento pasan de "estar en una zona segura a tener que salir corriendo", tal y como subraya el responsable del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Vicente Santaya, bombero forestal de Castellón, destaca "la unión" que hay entre los bomberos forestales, "aunque no sean de la misma unidad". "Es increíble", manifiesta Santaya, quien también "agradece a la población su esfuerzo". "Por ellos trabajamos en esto y la verdad es que la sensación me pone los pelos de punta", reconoce.

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