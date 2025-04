Dónde es festivo el Jueves Santo, según el calendario laboral

Sería más sencillo hacer una lista con las comunidades autónomas en las que no es festivo el 17 de abril, Jueves Santo de 2025. Consulta aquí en qué otros lugares es día de fiesta esta Semana Santa.

El calendario laboral es el único documento oficial en el que quedan regulados los días festivos de todo el país, de cada comunidad autónoma y de cada municipio o localidad. Es el Gobierno de cada entidad la que aprueba los días inhábiles, por lo que habrá que acudir al calendario específico para ver qué días se trabaja (grosso modo, porque es obvio que se trabaja también en días festivos) y cuáles no. En el caso de la Semana Santa, hay una serie de fechas que comparte toda España, pero otras dependen de las entidades autonómicas o de las locales.

El Viernes Santo, por ejemplo, es día festivo a nivel nacional, pero el resto de 'días grandes' de la Semana Santa dependen de la decisión que hayan tomado ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Eso sí, por norma general, sea festivo o no, los centros educativos permanecen cerrados toda la semana —algunos, unos días más— en lo que es su segundo periodo de vacaciones grandes del año, el que da paso al último trimestre del año. Ahora bien, en términos de establecimientos, derechos laborales, etc. ¿qué otros días es festivo en Semana Santa?

El Jueves Santo, que en 2025 es el 17 de abril, es de toda esta semana sagrada el segundo día festivo si tenemos en cuenta la extensión de su celebración. Porque no, el Jueves Santo no es festivo nacional, pero sí es fiesta en gran parte de la geografía española. De hecho, sería más fácil enumerar el número de comunidades autónomas en las que no es fiesta, porque son sólo dos: Cataluña y Comunidad Valenciana. Así pues, estas son todas las comunidades (y ciudades) autónomas donde es fiesta el 17 de abril de 2025:

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Comunidad de Madrid

Melilla

Región de Murcia

Navarra

País Vasco

¿Es festivo el 17 de abril en Cataluña y Comunidad Valenciana?

El hecho de que el Jueves Santo no sea festivo a nivel autonómico en Cataluña y Comunidad Valenciana no quiere decir que no sea festivo en ningún punto de estas dos comunidades autónomas. Porque los gobiernos locales también tiene la competencia de designar como días festivos un máximo de dos, para completar sus calendarios laborales. Así pues, efectivamente hay algunos municipios catalanes y valencianos que sí disfrutan del 17 de abril, Jueves Santo, como día festivo:

Comunidad Valenciana | Dónde es festivo el 17 de abril (Jueves Santo)

Balones (Alicante)

Crevillent (Alicante)

Daya Vieja (Alicante)

Aín (Castellón)

Albocàsser (Castellón)

Les Coves de Vinromà (Castellón)

Xodos (Castellón)

Riba-Roja de Túria (Valencia)

Cataluña | Dónde es festivo el 17 de abril (Jueves Santo)

Por provincias, estos son los municipios en los que es fiesta el jueves 17 de abril de 2025:

En Barcelona:

Sant Esteve Sesrovires

Gallifa

Rellinars

Terrassa

Ullastrell

Vacarisses

Gurb

Manlleu

Sant Bartomeu del Grau

Sant Martí d'Albars

Santa Cecília de Voltregà

Cantonigròs

Sant Martí Sescorts

l'Esquirol

Tavèrnoles

Tavertet

Tona

Vilanova de Sau

l'Arboçar

Avinyó Nou

les Gunyoles

Sant Sebastià dels Gorgs

Avinyonet del Penedès

les Casetes de la Gornal

Castellet

Clariana

la Gornal

les Masuques

Rocallisa

Sant Marçal

Torrelletes

Trencarroques

Valldemar

Castellví de la Marca

Sant Pere de Riudebitlles

Santa Margarida i els Monjos

Ca l'Avi

Can Batista

Can Cartró

Can Rossell

Els Casots

Lavern

Ordal

Sant Pau d'Ordal

Can Bas

Cantallops

El Pago

Urbanització Can Rossell

Urbanització Casablanca

Urbanització la Muntanya Rodona

El Rebato

Torre-ramona

Torrelavit

Vilobí del Penedès

Castellnou de Bages

Mura

Talamanca

Verges

Massanes

Sant Feliu de Buixalleu

Vilobí d'Onyar

Salitja

Sant Dalmai

Cantallops

els Rosers

Tallada d'Empordà

Canet de la Tallada

Marenyà

En

En Tarragona:

Figuerola del Camp

el Pla de Santa Maria

Puigpelat

Querol

Vallmoll

Llorenç del Penedès

Senan

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

la Ràpita

Tor

La Última Cena del Jueves Santo

En

Aunque cada año la Semana Santa se celebra en una fecha u otra, el Jueves Santo siempre celebra lo mismo: la Última Cena, lo que en la tradición cristiana se estudia como la última reunión en la que Jesús dio la Eucaristía a sus discípulos. Antes de ella, Jesús realizó un lavatorio de pies a todos sus compañeros, símbolo de entrega a los demás para la Iglesia católica. Y fue durante esta cena cuando Jesús realizó por primera vez la identificación del pan con su cuerpo y del vino con su sangre, estableciendo así el misterio de la Eucaristía.

Según la Biblia, también fue la Última Cena el momento en el que Jesucristo predice que uno de sus 12 discípulos lo traicionará y en el que tienen lugar las tres negaciones de Pedro niega, antes de su arrepentimiento.