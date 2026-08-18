Cuatro encapuchados atracan a plena luz del día una joyería en Vecindario, Gran Canaria

Los detalles El suceso se produjo en una rápida secuencia, en la que los atracadores habrían reventado un expositor del negocio utilizando un martillo o una maza, según informa La Provincia.

La Joyería Méndez e Hijos, situada en Vecindario, Gran Canaria, fue asaltada este lunes. Según Canarias7, testigos en el lugar del incidente escucharon detonaciones, aunque no se ha confirmado oficialmente si hubo disparos. Cuatro encapuchados participaron en el robo, que se desarrolló rápidamente. Los atracadores habrían destrozado un expositor con un martillo o maza, robando su contenido en minutos antes de huir. En el exterior del local, se observan cristales rotos en el suelo. La Policía Local y la Guardia Civil acudieron al lugar tras ser informados del suceso.

La Joyería Méndez e Hijos, ubicada en el número 209 de la Avenida de Canarias, en Vecindario (Gran Canaria), ha sufrido un atraco este lunes.

Según informa Canarias7, varias personas que se encontraban en las inmediaciones en el momento del asalto dicen haber escuchado detonaciones aunque por ahora no hay confirmación oficial de que se produjeran disparos durante el atraco.

En el atraco habrían participado cuatro encapuchados. Además, el suceso se produjo en una rápida secuencia, en la que los atracadores habrían reventado un expositor del negocio utilizando un martillo o una maza, según informa La Provincia. Así, en cuestión de minutos habrían robado su contenido y huido.

En el exterior del local se pueden observar cristales rotos esparcidos por el suelo. Hasta el establecimiento se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil tras tener conocimiento de lo sucedido. Por ahora, ya hay un detenido.

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