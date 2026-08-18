Ahora

Nuevo asalto

Cuatro encapuchados atracan a plena luz del día una joyería en Vecindario, Gran Canaria

Los detalles El suceso se produjo en una rápida secuencia, en la que los atracadores habrían reventado un expositor del negocio utilizando un martillo o una maza, según informa La Provincia.

Cuatro encapuchados atracan una joyería en Vecindario, Gran Canaria
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Joyería Méndez e Hijos, ubicada en el número 209 de la Avenida de Canarias, en Vecindario (Gran Canaria), ha sufrido un atraco este lunes.

Según informa Canarias7, varias personas que se encontraban en las inmediaciones en el momento del asalto dicen haber escuchado detonaciones aunque por ahora no hay confirmación oficial de que se produjeran disparos durante el atraco.

En el atraco habrían participado cuatro encapuchados. Además, el suceso se produjo en una rápida secuencia, en la que los atracadores habrían reventado un expositor del negocio utilizando un martillo o una maza, según informa La Provincia. Así, en cuestión de minutos habrían robado su contenido y huido.

En el exterior del local se pueden observar cristales rotos esparcidos por el suelo. Hasta el establecimiento se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil tras tener conocimiento de lo sucedido. Por ahora, ya hay un detenido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Un nuevo y fuerte terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada cuatro días después del último seísmo
  2. El Gobierno abre la puerta a habilitar más plazas para migrantes en Ceuta y agradece la "colaboración" de Marruecos en la crisis
  3. Feijóo carga contra Puente por su "ataque sin precedentes a la Corona" y lo tacha de "ministro tabernario"
  4. La Audiencia Nacional realiza un nuevo clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE
  5. El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente y los evacuados podrían empezar a volver a sus casas este miércoles
  6. El vergonzoso ataque de Trump y la Casa Blanca a una periodista de 'CNN': "Tus hijos se sentirán indignados y avergonzados"