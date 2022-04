El plan de la NASA para transmitir la ubicación de la Tierra al espacio exterior podría desencadenar en una invasión alienígena, según advirtieron científicos de Oxford (Reino Unido) y recogió el diario británico The Daily Telegraph.

Esta misión de la entidad estadounidense, consiste en enviar el mensaje codificado en binario 'Beacon In The Galaxy' con información sobre el sistema solar, la superficie de la Tierra y la humanidad a una parte de la Vía Láctea, identificada como el hogar más probable de civilizaciones extraterrestres.

En este sentido, Anders Sandberg, investigador principal del Future of Humanity Institute (FHI) de Oxford, advirtió que compartir esta información presenta un riesgo para la seguridad de la Tierra. No obstante, cabe recordar, que ya se llevó a cabo un plan similar con anterioridad en 1974, el mensaje Arecibo, y no se obtuvo respuesta.

El propio Sandberg asegura que son pocas las posibilidades de que el mensaje llegue a una civilización alienígena, pero que el impacto que tendría sería tan alto que realmente hay que tenerlo en cuenta.

La búsqueda de inteligencia extraterrestre está tan denostada y que "muchas personas simplemente se niegan a tomar en serio cualquier cosa relacionada con eso, lo cual es una pena porque esto es algo importante", declaró el investigador a The Daily Telegraph

¿Civilización alienígena, pacífica u hostil?

También se ha posicionado al respecto el investigador Toby Ord planteando la duda de si este mensaje llegara a otra civilización, cómo podríamos predecir si será pacífica u hostil.

"Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para tomar medidas activas hacia el contacto", explicó el investigador al mismo diario, coincidiendo con Sandberg en que este mensaje puede poner en riesgo a la Tierra.

'Beacon in the Galaxy' es el último de una serie de intentos de contactar con otras formas de vida en el universo. Desde la NASA aseguran que los riesgos son bajos y que se trata de "un desarrollo increíblemente intrigante en la exploración científica del cosmos".