El desgarrador relato de Juani, en silla de ruedas y con un desahucio previsto para el 19 de octubre: "Me duermo con pastillas y me despierto llorando"

Los detalles La mujer de la tercera edad, que tiene un 90% de discapacidad, lleva 56 años viviendo en su casa. Sin embargo, el 19 de octubre la echan a la calle. "No tengo esperanza", lamenta.

Juani, una mujer de la tercera edad con un 90% de discapacidad, enfrenta un desahucio el 19 de octubre. En una entrevista con laSexta Noticias, explicó que adquirió su vivienda mediante una hipoteca, pero las cuotas aumentaron drásticamente de 900 a 4.400 euros, lo que la dejó sin poder pagar desde 2002. Juani, que vive en esa casa desde hace 56 años y la tiene adaptada a sus necesidades, busca un nuevo hogar con su hijo, pero los altos costos lo impiden. Desesperada, relata su angustia y la falta de esperanza, afirmando que prefiere quedarse en la calle con su hijo antes que separarse de él.

Juani, en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%, está a punto de que la desahucien. Será el próximo 19 de octubre cuando la echen a la calle y la mujer de la tercera edad ha contado en laSexta Noticias su caso: "Yo pedí una hipoteca, porque le compré el piso a mi madre y pagaba 900 y pico, y a los dos meses me subieron a 4.400 y ya no pude pagar. Y, desde entonces, llevo luchando, desde el año 2002", ha indicado.

La mujer, que tiene que dormir con un aparato por una "insuficiencia cardiaca y una alergia asmática", lleva 56 años viviendo en la casa, donde tiene "todo adaptado" para poder hacer "todo" por sí misma, desde cocinar a lavar.

"Mi hijo está intentando buscar un bajo para meternos, pero te piden cuatro meses por adelantado y ninguno de los dos tenemos ese dinero", ha lamentado Juani, quien ha expresado que ella no está dispuesta a "dejar" a su hijo solo ni aunque se lo pida "el rey". "De hecho, he escrito al rey y me dijeron que ellos no podían hacer nada", ha subrayado.

En lo referente a cómo se encuentra, la mujer ha reconocido que "está muy mal". "No paro de llorar. Me duermo con pastillas y me despierto llorando", ha manifestado Juani, quien dice que no tiene esperanza. "Me dicen que me vaya a una residencia, pero yo me quedo en la calle con mi hijo", ha declarado.

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