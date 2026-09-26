Ahora

Con una discapacidad del 90%

El desgarrador relato de Juani, en silla de ruedas y con un desahucio previsto para el 19 de octubre: "Me duermo con pastillas y me despierto llorando"

Los detalles La mujer de la tercera edad, que tiene un 90% de discapacidad, lleva 56 años viviendo en su casa. Sin embargo, el 19 de octubre la echan a la calle. "No tengo esperanza", lamenta.

Juana, otra anciana a la que quieren desahuciar el 19 de octubre en Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Juani, en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%, está a punto de que la desahucien. Será el próximo 19 de octubre cuando la echen a la calle y la mujer de la tercera edad ha contado en laSexta Noticias su caso: "Yo pedí una hipoteca, porque le compré el piso a mi madre y pagaba 900 y pico, y a los dos meses me subieron a 4.400 y ya no pude pagar. Y, desde entonces, llevo luchando, desde el año 2002", ha indicado.

La mujer, que tiene que dormir con un aparato por una "insuficiencia cardiaca y una alergia asmática", lleva 56 años viviendo en la casa, donde tiene "todo adaptado" para poder hacer "todo" por sí misma, desde cocinar a lavar.

"Mi hijo está intentando buscar un bajo para meternos, pero te piden cuatro meses por adelantado y ninguno de los dos tenemos ese dinero", ha lamentado Juani, quien ha expresado que ella no está dispuesta a "dejar" a su hijo solo ni aunque se lo pida "el rey". "De hecho, he escrito al rey y me dijeron que ellos no podían hacer nada", ha subrayado.

En lo referente a cómo se encuentra, la mujer ha reconocido que "está muy mal". "No paro de llorar. Me duermo con pastillas y me despierto llorando", ha manifestado Juani, quien dice que no tiene esperanza. "Me dicen que me vaya a una residencia, pero yo me quedo en la calle con mi hijo", ha declarado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sin solución para Maricarmen, que ya suma tres días ingresada en el hospital mientras la ola de indignación por su desahucio responde en la calle
  2. Última hora de Ceuta, en directo | Unas 20.000 personas marchan en Madrid para pedir elecciones y "en defensa de Ceuta": la Policía frena a un grupo que intenta llegar a La Moncloa
  3. El Pentágono suma 37 militares a su lista de heridos sin dar explicaciones mientras Trump planea bombardear Irán
  4. La IA de OpenAI accedió por su cuenta y sin autorización a webs gubernamentales de EEUU
  5. Ayuso, una presidenta muy idealista: laSexta Columna realiza un viaje por todas sus polémicas casas
  6. El triple crimen de Isla Cristina (Huelva): dos encapuchados, una moto y un Kalashnikov