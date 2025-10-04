Ahora

Y así acceder al mercado laboral

Un programa de becas facilita a mujeres en situación de vulnerabilidad que se puedan sacar el carné de conducir y acceder a un vehículo

El contexto Terné carné y coche se ha convertido, en muchos casos, en un requisito laboral, algo de lo que depende aspirar a un empleo o conseguir otro mejor. Sin embargo, hay iniciativas que ayudan a costeárselo a quienes no se lo pueden permitir.

Programa de becas para mujeres en riesgo de vulnerabilidad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

¿Cuántas veces os ha pasado que con el semáforo en rojo os habéis puesto a imaginar la historia de quien se para justo al lado? La de Glenda empezó en España desde cero, después de dejar su trabajo en Venezuela, algo que, tal y como recuerda ahora, fue "difícil", porque al llegar no tenía "permiso de trabajo", y luego comenzó "la travesía de la búsqueda de empleo y de acondicionamiento de currículum".

Y es que la formación que tiene en su país, aquí no tiene validez. "A pesar de que tengo dos títulos académicos, no me sirven, de momento, porque tengo que homologar y es un proceso", subraya al respecto.

Además, cuando encontró un trabajo, le dijeron que tenía que tener coche, por lo que "lamentándolo mucho", tuvo que declinar la oferta, ya que no contaba ni con el carné, ni con el vehículo, ni tampoco con el dinero para poder acceder a ello.

Sin embargo, Glenda se puso a los test, y Gema y la Asociación Candelita al volante. "Las mujeres que nosotros atendemos principalmente son mujeres que tienen hijos, que se tienen que hacer cargo de la casa, cargo de los hijos y de las hijas y, además, estudiar, y entonces, intermediamos con las empresas para que les den una oportunidad a muchas personas que vienen con dificultades", explica al respecto Gema, miembro de la Asociación Candelita.

Por su parte, desde la Fundación Renault Group España trabajan con la asociación con un programa de becas que facilitan "fundamentalmente a mujeres que están en situación de vulnerabilidad para que se puedan sacar el carné de conducir", tal y como indica Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España.

Así, una vez se sacan el carné de conducir, "se les da una posibilidad de acceder al mundo laboral con el programa 'caremakers', donde tienen acceso a un vehículo en unas condiciones muy favorables para que, con él, puedan dar ese paso de acceder al mundo laboral y a su trabajo", subraya Rodríguez-Solano. Precisamente, es así como Glenda cumplió su sueño de tener su propio coche.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel desoye a Trump y sigue bombardeando Gaza mientras las delegaciones se preparan para cerrar un acuerdo de paz
  2. Las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama planean presentar una demanda colectiva
  3. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  4. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo
  5. La abolición de la prostitución, a debate: "Me convertí en un objeto sexual por 150 euros la hora"
  6. El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox