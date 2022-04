La Semana Santa de Murcia es conocida en toda España gracias a que mezcla lo artístico con lo espiritual. De hecho, desde hace años ha sido declarada como una fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante diez días las cofradías sacan sus tesoros mejor guardados para pasearlos por las calles de la ciudad y mostrárselos a los miles de turistas y devotos que acuden a estos actos.

Lo más característico de estas procesiones son los nazarenos, ya que llevan túnicas de diferentes colores y una gran barriga en la que guardan caramelos, pastas, huevos cocidos e incluso habas que reparten entre los asistentes de las procesiones. No obstante, esto no se cumple siempre. Estos regalos no están presentes en las procesiones que son más formales como la del Refugio, el Rescate, la Salud, el Retorno o el Cristo Yacente, según explican en el portal del Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Aunque no hay tantas procesiones como en otras ciudades como Sevilla, desde el Viernes de Dolores empiezan a organizarse los diferentes actos en vísperas de la Semana Santa. Eso sí, la procesión más llamativa de la ciudad es la de Los Salzillos, que se celebra el Viernes Santo y que reúne a más de 4.000 nazarenos que portan obras de arte realizadas por el escultor murciano del siglo XVIII Francisco Salzillo Alcaraz.

Te contamos qué procesión puedes ver el Viernes de Dolores en Murcia y qué recorrido hace para que no te pierdas ningún detalle.

Viernes de Dolores en Murcia

La jornada comienza muy temprano en Murcia ya que desde las 9:00 de la mañana se expondrán tronos de diferentes cofradías como la del Amparo, la de la Caridad o la del Perdón. Cada una tiene un horario establecido que se puede consultar en la propia página, pero en lo que sí coinciden es que la hora de cierre máxima es a las 20:00 horas.

Sin embargo, a lo largo de este día tan solo hay una procesión organizada para el Viernes de Dolores, tal y como recoge el la web Oficial del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

La Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores

Salida: Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari

San Nicolás , San Pedro , Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, Sol, Frenería, Cardenal Belluga, Nicolás Salzillo, Hernández Amores, Trapería, Santo Domingo, Santa Clara, Echegaray, Julian Romea, Fernández Ardavín, Santa Gertrudis, Calderón de la Barca, José Esteve Mora, San Bartolomé, Santa Catalina, Flores, Cristo de la Esperanza, San Pedro, Riquelme, San Benito, Plaza Mayor, San Nicolás e Iglesia de San Nicolás. Horario de la procesión: salida a las 19:00 horas - regreso sobre las 23:15 o 00:30 horas.

Pasos de la procesión

Ángel de la Pasión. Escultor: Rafael Roses Rivadavia (1995)

Escultor: Rafael Roses Rivadavia (1995) Sagrada Flagelación. Escultor:José Hernández Navarro (1994-96)

Escultor:José Hernández Navarro (1994-96) Jesús ante Pilatos. Escultor:Antonio Labaña Serrano (1991-94)

Escultor:Antonio Labaña Serrano (1991-94) Jesús del Gran Poder. Escultor: Nicolás de Bussy (1693)

Escultor: Nicolás de Bussy (1693) Encuentro Camino del Calvario. Escultor: Gregorio Fernández Henarejos Martínez (1996)

Escultor: Gregorio Fernández Henarejos Martínez (1996) San Juan. Escultor: Gregorio Fernández Henarejos Martínez (2001)

Escultor: Gregorio Fernández Henarejos Martínez (2001) María Stma. de los Dolores. Escultor: Francisco Salzillo (1741)

Escultor: Francisco Salzillo (1741) Stmo. Cristo del Amparo. Escultor: Francisco Salzillo (1739)

¿Qué tiempo hará el Viernes de Dolores en Murcia?

Para el viernes 8 de abril las probabilidades de lluvía son un de 0% en Murcia, según muestra la AEMET en su web. Por lo tanto, el cielo a lo largo del día se mantendrá despejado y las temperaturas alcanzarán los 24º de máxima y los 11º de mínima.