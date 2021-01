El excomisario Villarejo, en prisión preventiva desde finales de 2017, ya está sentado en el banquillo para ser juzgado por primera vez por presuntas calumnias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Además, se trata de un juicio que contará con el testimonio de Corinna Larsen, que declarará a través de una videoconferencia desde Londres.

La Fiscalía pide para el excomisario dos años de prisión (menos tiempo del que lleva en preventiva). El motivo de la acusación radica en una presunta denuncia falsa contra el exdirector del CNI, así como contra un periodista del diario El País, medio que publicó una fotografía, que, según Villarejo, fue facilitada por los servicios secretos con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán.

Durante su intervención, Villarejo ha asegurado que todo lo ocurrido ha sido un ataque contra su persona, y ha confirmado su denuncia a Sanz Roldán y Javier Ayuso, periodista de El País. Según el acusado, era de "una gravedad inusitada" haber filtrado a la prensa una fotografía sobre una operación tan sensible como la desarrollada en Melilla, que tenía motivaciones antiterroristas.

"He interpuesto inútilmente las denuncias, debo ser el único idiota en este país que se atreve a denunciar al director del CNI o a algún fiscal anticorrupción", ha expresado el acusado, que ha insistido en la gravedad de esta supuesta filtración: "Algunas personas corrían peligro al publicarse su foto, porque alguien podría decir 'este no es el tipo que me has presentado, es un comisario de policía'. Se les pone en peligro, muchas veces tu vida o tu muerte depende de que puedas convencer al sujeto al que estás engañando, sentencia.

Primeras declaraciones de Corinna Larsen

Una de las razones por las que Villarejo ha sido acusado encuentra su origen en la entrevista que concedió en el programa Salvados de laSexta. En su conversación con Évole, el excomisario aseguró que el jefe de la inteligencia española había amenazado a Corinna Larsen y emprendido maniobras oscuras contra ella. En su primera intervención, Larsen acaba de confirmar las acusaciones de las que hablaba el excomisario.