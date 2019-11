Agentes de Criminalística y Policía Científica han registrado de nuevo este jueves el domicilio de Leandro, el descuartizador de Valdemoro, que también ha asistido al lugar y al que se le ha podido ver visiblemente cambiado físicamente.

El presunto asesino, vestía de negro y lucía un aspecto mucho menos musculado que el que lucía en sus fotos de redes sociales. Él ha permanecido callado durante el registro, en el que los agentes han buscado cualquier indicio o prueba para esclarecer lo que pasó esa noche.

En unas imágenes grabadas por Antena 3 se puede observar cómo se ha inspeccionado el domicilio del también conocido como 'carnicero tatuador'. Los investigadores han revisado la entrada a la vivienda y tras la puerta se podían ver detalles y pósters de la decoración macabra que inunda la vivienda.

También se ha podido observar la barbacoa situada en el patio del domicilio en la que presuntamente puedo quemar a la víctima, una joven de 18 años.

La exnovia del descuartizador, en libertad con cargos

El juzgado de Primera instancia número 3 de Valdemoro ordenó la libertad provisional de la expareja del descuartizador, que se encontraba en prisión por mandato del juzgado de guardia.

A ella se le interpusieron como medidas cautelares la obligación de comparecer cada 15 días en el órgano judicial y se le retiró el pasaporte. El mismo juzgado confirmó la prisión provisional comunicada y sin fianza para Leandro, el acusado. Sobre él pesa una imputación inicial de un delito de asesinato y sobre ella un delito de encubrimiento.

Leandro fue delatado por su expareja por asesinar y descuartizar a una joven de 18 años. Ella, una mujer colombiana de 21 años, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para delatar a su expareja.

Según informó 'El Confidencial', presentó ante los agentes fotografías de la escena con el cadáver ensangrentado y envuelto en humo de la barbacoa de casa. También explicó que ella misma había ayudado al asesino a descuartizar el cadáver porque el propio Leandro se lo había exigido.

Ella contó que, presa del pánico y bloqueada, accedió a su petición porque creía que si se negaba correría la misma suerte que la víctima. Tras esa alerta, los agentes de la Guardia Civil se dirigieron hacia la casa del detenido pero se lo encontraron en la calle trasportando los trozos descuartizados del cadáver, entre ellos el cráneo de la joven.

El novio de la víctima apunta a la novia del detenido

El novio de la joven de 18 años descuartizada en Valdemoro ha apuntado a Celia, la exnovia del 'carnicero tatuador', en una entrevista concedida a 'Espejo Público'. Él es la última persona que habló con la víctima y señala que está "seguro" de que su pareja "estaba con ella": "Ella estuvo ahí cuando pasó".

El joven ha explicado que el día del crimen habló con la víctima "hasta la 1:00 horas de la madrugada": "Ella me decía siempre con quien iba a estar y dónde iba a estar. Ese día ella me dijo que iba a estar con una tipa y su novio".

A pesar de que no le dijo el nombre de la novia del descuartizador, afirma que se trata de ella: "Es la única colombiana con la que supe es esa gente, esa tipa. No la conocía, me hablaba de ella, pero no la conocía muy bien. Solo por lo que ella me contaba".

Además, en esas declaraciones, describe la relación de la víctima con Celia como hostil: "Me contaba que era una tipa que chocaba mucho con ella, porque era muy grosera y, no sé, o sea, no tenían buena amistad".

"La verdad que yo estoy muy seguro de que mi novia estaba con ella y estuvo ahí cuando pasó", asegura el joven, que relata que la víctima se hizo un tatuaje con el descuartizador en julio: "Me enojé porque se lo había hecho en casa de él y de noche, como a la 1:00 horas".

Además ha negado las informaciones que apuntan que el 'carnicero tatuador' podría mantener una relación sentimental con la víctima. "Eso es mentira. Siempre le decía que el día que no quisiera estar conmigo, me lo dijera y… si ella estuviera con ese tipo, tuviera una relación, no seguiría conmigo todos los días. Todos los días ella era la que me buscaba a mí".