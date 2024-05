Menuda historia en el municipio granadino de Láchar. Como ven en las imágenes sobre estas líneas, la Guardia Civil ha practicado un registro en el Ayuntamiento del municipio de a penas 4.000 habitantes. Lo que buscan es un presunto micrófono oculto que podría estar escondido en el mismísimo despacho del alcalde, Pedro José Sánchez, grabando audios que han llegado al pueblo entero. Sánchez -del PSOE- denuncia que con ese micrófono lo habrían estado espiando desde que llegó al cargo.

Sánchez ha relatado ante los micrófonos de laSexta que el pueblo se está "intentando recomponer de este espionaje (...) sufrido": "Nos han puesto un micro para grabarme a mí, a los vecinos, a todas las personas, funcionarios y trabajadores que han pasado por ese despacho", ha lamentado el socialista.

Se trata de un pueblo de apenas 4.000 habitantes al oeste de Granada en el que todavía desconocen la autoría de este espionaje. A pesar de la incógnita, los audios en los que se escuchan presuntas corruptelas han llegado a todo el pueblo, lo que ha llevado a convertirse en un secreto a voces. El alcalde le echa la culpa a la exalcaldesa de Izquierda Unida (IU), María Nieves López.

Pero, ella asegura que los audios le llegaron en un misterioso sobre con una nota que rezaba lo siguiente: "No puedo seguir callando que tenemos unos gobernantes chorizos y ladrones. No pueden seguir mintiendo a la gente. Esto es solo la primera parte". Así lo ha contado ella, a la vez que ha asegurado que esta información la tienen que conocer todos los vecinos.

López explica que le llegó "una carta por correo ordinario con un pendrive". En este dispositivo encontró "20 audios" que empezó a abrir "y sinceramente": "Me escandalicé", ha afirmad a laSexta. En estos audios, continúa relatando López, "hablaban barbaridades tan grandes" como "facturas falsas" o textuales de "queremos quedarnos con dinero". "Aquí el principio de intimidad está perdido porque estamos hablando de cosas públicas", ha sentenciado la excaldesa.

Sin embargo, el actual alcalde niega de forma categórica esas presuntas corruptelas, y asegura que esos audios están "manipulados" y "sacados de contexto": "Nosotros no hemos hecho nada irregular, nada ilícito y nada ilegal. Y lo puedo demostrar y lo voy a demostrar", ha reafirmado el socialista. Eso sí, López sigue manteniendo que los audios de este mini Watergate granadino no están manipulados. No obstante, habrá que esperar a lo que resulte de ese registro que ha practicado la Guardia Civil en el Ayuntamiento.