Desalojan un edifico y siete personas tienen que ser asistidas por un incendio en un garaje subterráneo en Puerto Real, Cádiz

Un incendio en un garaje subterráneo de Puerto Real, Cádiz, la madrugada del 20 de noviembre, provocó la intervención de los servicios de emergencia. Varios vecinos alertaron al 112 sobre un vehículo en llamas en la calle Puerto Rico, lo que activó la respuesta inmediata de Bomberos, Policía y servicios sanitarios. Siete personas fueron atendidas, una de ellas trasladada al hospital por inhalación de humo, mientras que las demás sufrieron patologías leves. El edificio de cinco plantas fue evacuado, pero tras la intervención, los residentes de los pisos superiores pudieron regresar a sus hogares.

Siete personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y una de ellas ha precisado traslado hospitalario tras un incendio registrado en la madrugada de este jueves 20 de noviembre en un garaje subterráneo de un edificio en la localidad gaditana de Puerto Real, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos llamaron al teléfono 112 sobre las 02:40 horas para alertar de que estaba ardiendo un vehículo en un garaje subterráneo de un edificio en la calle Puerto Rico, en la barriada Río San Pedro. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias.

Según ha informado la Policía Local, el edificio, de cinco plantas, fue evacuado en su totalidad y los vecinos de los pisos superiores ya han podido volver a sus casas tras la intervención de los operativos de emergencia.

