Vivienda carga contra los fondos buitre y culpa a Ayuso, "que se va de acto con ellos", del desahucio de Maricarmen

La ministra de ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Los detalles Rodríguez asegura que el Gobierno "ha contactado" con el fondo propietario de la vivienda para "hacerles entender". "Hemos hecho mucho. Es un día muy dramático donde se evidencia las consecuencias de no querer regular el mercado", ha defendido.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha calificado de "día triste y dramático" el momento que se está viviviendo esta mañana en Madrid con el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, cuya casa está en manos de un fondo buitre.

"Es un día triste y dramático, y se ven las consecuencias de no querer regular el mercado", ha señalado la ministra en referencia a la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La ministra ha reconocido que el "Ministerio tiene una responsabilidad" y ha explicado que su cartera se ha puesto en contacto con la empresa inmobiliaria. "Hemos mediado, pero cuando nosotros hacemos eso, hay quien trabaja en dirección contraria", ha señalado recordando que este mismo martes, "Ayuso se fue de nuevo a poner la alfombra roja a quien campa a sus anchas con las compras" de vivienda.

Y ha recordado que siguen buscando apoyos para la ley de Vivienda, que evitaría desahucios como el de Maricarmen. "Vivienda ha traído propuestas para frenar los desahucios a esta cámara, sin apoyo. Esa propuesta está encima de la mesa y les pido a los grupos que aprueban lo antes posible", ha afirmado.

La ministra ha cargado contra los fondos buitre que especulan con la vivienda y en concreto con el que tiene en sus manos la casa de Maricarmen. "La empresa se cachondea de las administraciones porque tiene una presidenta que se va a un acto con esos fondos", ha denunciado Rodríguez. "La empresa ha estado mareando la perdiz hasta que se ven amparados por las administraciones", ha añadido insistiendo en que el recultado es que "una persona que se va a ver en la calle".

A este respecto, ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la derecha y la "ultra derecha" se tienen que sentir interpelados con lo que está sucediendo este miércoles ante la casa de Maricarmen a la espera de que se ejecute su desahucio. La ministra ha añadido que la empresa propietaria de la vivienda "no mueve ni un dedo ni a la llamada de Naciones Unidas, ni a la llamada de los vecinos, ni a la más mínima humanidad". "

Este Parlamento tiene mucho que decir", ha añadido la titular de Vivienda, que recuerda que ha traído en tres ocasiones una propuesta para prohibir los desahucios y ha apuntado que desde julio los grupos políticos tienen encima de la mesa una medida que va más allá para paralizar para siempre esos desahucios y les pide aprobar este decreto lo antes posible.

La Delegación del Gobierno se desmarca del dispositivo del desahucio de Maricarmen, que se rige por mandato judicial

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado hoy del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 del Retiro a la espera de ser desahuciada, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se han declarado en contra del desahucio.

La llegada de la comisión judicial para ejecutar el cuarto intento de desahucio de Maricarmen está prevista a partir de las 9.30 horas de este miércoles, después de que cientos de personas hayan pasado la noche al raso y acampadas frente a su vivienda para mostrarle su apoyo y tratar de impedir el desalojo.

Fuentes presenciales apuntan a más de una decena de vehículos policiales desplegados en el entorno de la vivienda. Asimismo, hablan de una "calma tensa" mientras los manifestantes aguardan la llegada de la comisión judicial para este cuarto intento de ejecutar el desahucio.

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