La Policía alerta del auge del 'Happy Slapping': agresiones grabadas para viralizarse en redes

Los detalles La Policía Nacional ha alertado de un preocupante aumento de las conductas violentas entre menores en España, entre ellas el fenómeno conocido como 'Happy Slapping', que consiste en grabar agresiones físicas, verbales o incluso sexuales para difundirlas en redes sociales.

La Policía Nacional ha alertado sobre el aumento de conductas violentas entre menores en España, incluyendo el 'Happy Slapping', que implica grabar y difundir agresiones en redes sociales. Junto a la Fundación SOL, han lanzado la campaña 'Somos su Mejor Red' para proteger a menores en el entorno digital y sensibilizar sobre la violencia online. Este fenómeno, originado en el Reino Unido, ha ganado terreno en España, agravando el impacto sobre las víctimas debido a la difusión en redes. Según datos de la Fiscalía, los delitos de lesiones y homicidios cometidos por menores han aumentado. La Fundación ANAR destaca a WhatsApp, Instagram y TikTok como principales plataformas de difusión. Además, el uso de inteligencia artificial en ciberacoso está en aumento. La Policía y Fundación SOL recomiendan a familias y docentes dialogar con menores sobre estos riesgos, fomentar la empatía digital y recordar que grabar o compartir agresiones es participar en ellas.

La Policía Nacional ha alertado este miércoles de un preocupante aumento de las conductas violentas entre menores en España, entre ellas el fenómeno conocido como 'Happy Slapping' —traducido como "bofetada feliz"—, que consiste en grabar agresiones físicas, verbales o incluso sexuales para difundirlas en redes sociales.

Para hacer frente a esta realidad, la Policía, junto a la Fundación SOL, ha puesto en marcha la campaña 'Somos su Mejor Red', orientada a proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital. El objetivo es claro: sensibilizar sobre los riesgos de la violencia online y frenar su progresiva normalización.

La iniciativa busca visibilizar una forma de violencia cada vez más presente tanto en el ámbito escolar como en el digital. El 'Happy Slapping', surgido en el Reino Unido en 2005, se ha extendido en España en los últimos años. Su dinámica amplifica el daño más allá del momento de la agresión: la grabación y posterior difusión en redes o aplicaciones de mensajería multiplican el impacto sobre la víctima.

En muchos casos, la motivación es obtener popularidad o reconocimiento en forma de 'likes'. Sin embargo, para quien lo sufre implica una doble victimización: la agresión inicial y la exposición pública, que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo.

La Policía advierte de que los datos reflejan una tendencia al alza. Según la Memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, un 8 % más que en 2022. Además, se incoaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio, lo que supone un incremento del 18,8 % respecto a 2023. La Fiscalía vincula esta evolución a dinámicas grupales y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos.

El organismo también alerta del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía digital, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En esta línea, un informe de la Fundación ANAR (2025) señala a WhatsApp (66,4 %), Instagram (50,5 %) y TikTok (49,5 %) como los principales canales donde se producen o difunden estas situaciones.

El mismo estudio subraya la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2 % de los casos de ciberacoso incluye su uso, principalmente para generar imágenes, vídeos o audios falsos o para suplantar la identidad de la víctima.

Por su parte, la organización Save the Children advierte de que el 'Happy Slapping' no solo implica al agresor directo, sino también a quienes graban, comparten o interactúan con el contenido. En el 61 % de los casos, los responsables pertenecen al entorno cercano de la víctima —compañeros o amigos—, lo que evidencia la estrecha relación entre ciberacoso y bullying.

Ante este escenario, la Policía Nacional y Fundación SOL recomiendan a familias y docentes hablar abiertamente con los menores sobre la violencia en redes, fomentar la empatía digital y reforzar la responsabilidad individual. Insisten en que detrás de cada vídeo hay una víctima real, con consecuencias emocionales y legales.

Asimismo, recuerdan que grabar o difundir una agresión también es participar en ella. Por eso, subrayan la importancia de trasladar un mensaje claro: no grabar, no compartir y no dar ‘likes’ es una forma activa de protección.

Entre otras recomendaciones, destacan evitar la exposición continuada a contenidos violentos para prevenir la insensibilización, denunciar estos hechos y cortar su cadena de difusión, reportar el contenido en las plataformas y, en caso de valorar acciones legales, conservar previamente las pruebas digitales.

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