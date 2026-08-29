Con música a todo volumen y comiendo paella: así presumen los narcos de sus rutas, llegando a grabar a la Guardia Civil persiguiéndoles

Los detalles En redes sociales, cuelgan vídeos en los que se les puede ver con las narcolanchas llenas de fardos de hachís y bidones de gasolina.

En un operativo a plena luz del día, la Guardia Civil persiguió a narcotraficantes en el río Guadalquivir, quienes, al verse acorralados, abandonaron la droga en la playa de Sanlúcar de Barrameda. Los narcos exhiben sus actividades en redes sociales, mostrando sus lanchas llenas de gasolina y hachís, y grabando a la Guardia Civil durante las persecuciones. En Huelva, una operación terminó con 10 detenidos tras disparos a patrulleras. En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía pidió al Gobierno más recursos contra el narcotráfico, mientras las estadísticas muestran una disminución en incautaciones y detenciones. La Guardia Civil solicita el regreso de unidades especializadas para combatir el crimen organizado.

A plena luz del día, la Guardia Civil persigue a los narcos en el río Guadalquivir. Cargados de droga, atraviesan las embarcaciones de la playa de Sanlúcar de Barrameda. Al verse acorralados, abandonan los fardos en la playa y salen huyendo, en una persecución que podría ser una nueva exhibición de los narcos de sus actividades delictivas.

En vídeos colgados en redes sociales, les hemos visto cómo llevan las narcolanchas llenas de bidones de gasolina y fardos de hachís. Con la música a todo volumen y comiendo paella en alta mar, presumen de sus rutas, e incluso graban a la Guardia Civil persiguiéndoles.

En Huelva, disparan a las patrulleras que les persiguen, una persecución que acabó con 10 detenidos, pero que ha puesto al límite a las fuerzas policiales.

Todo en la misma semana en la que el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno reforzar los medios para combatir el narcotráfico. Por su parte, María Jesús Montero ha respondido a esta petición acusando a Juanma Moreno de "alarmar y negar los datos".

Sin embargo, lo cierto es que las cifras no son tan optimistas. En el último año, las incautaciones de cocaína han bajado un 37%, pero esto no significa que la droga no esté entrando en la Península. Según las asociaciones de la Guardia Civil, las detenciones han bajado un 15% en Andalucía en los últimos cinco años.

Por ello, piden, de nuevo, que vuelvan las unidades especializadas para frenar la impunidad del crimen organizado, cada vez más envalentonado.

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