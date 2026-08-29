Rescatan a siete personas de una atracción en una feria de Almería tras cuatro horas colgando a 50 metros de altura

¿Qué ha pasado? A eso de las 23:00, varias piezas y trozos del mecanismo de 'El Martillo' comenzaron a caer mientras la gente estaba subida en la atracción. A las 03:00, el último de sus ocupantes pudo pisar tierra.

Colgando en el aire a más de 50 metros de altura. Así estuvieron siete personas durante cuatro horas en una atracción de feria en Almería, en unas imágenes que dan vértigo con tan solo verlas.

Fue a eso de las 23:00 cuando, en la atracción conocida como 'Gigant' o 'El Martillo', empezaron a caer piezas y trozos del mecanismo mientras la gente estaba subida en la instalación.

Acto seguido, la atracción quedó averiada durante más de una hora, impidiendo que las personas que estaban en ella pudieran bajarse por su propio pie. Ante esto, se activó el dispositivo de emergencia dando aviso a los efectivos de la Policía Local y a los Bomberos de Almería y del Poniente, quienes usaron dos vehículos con escalas para rescatar a los pasajeros que estaban en lo más alto del mecanismo.

A partir del segundo rescate comenzaron los problemas mientras la tensión arriba no hacía más que aumentar. Por eso, cada bajada se celebraba con gran entusiasmo hasta que a las 03:00, cuatro horas después de quebrar la atracción, se pudo poner en tierra al último de sus ocupantes.

La operación se siguió con especial atención incluso a través de redes sociales y todo, afortunadamente y t ras una noche de auténtica angustia, acabó sin daños personales.

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