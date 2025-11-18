Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en San José de la Montaña (Murcia)

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.

Los detalles La víctima había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el presunto asesinato de su pareja en San José de la Montaña, Murcia. La víctima, que había denunciado malos tratos en 2008, 2017 y 2018, fue encontrada ya fallecida. No existía una orden de alejamiento vigente. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas del deceso. El delegado del Gobierno en Murcia ha confirmado que, de confirmarse, sería el tercer caso de violencia de género en la región este año y expresó su "más rotunda condena" en un mensaje en su cuenta de X.

Agentes de Policía Nacional han detenido este lunes por la noche a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental, en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte.

El delegado del Gobierno en Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado que el caso está en investigación y recuerda que, de confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año. "Mi más rotunda condena", añade en un mensaje publicado en su cuenta de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.