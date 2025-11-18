Investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat

Los detalles Los Mossos tienen retenido al hijo de la fallecida, una mujer de edad avanzada, a la espera de determinar las causas exactas de la muerte: no descartan que un accidente, un suicidio o incluso un homicidio.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer mayor que cayó desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Su hijo está retenido mientras se determinan las causas del fallecimiento, sin descartarse si fue accidental, suicida u homicida. El aviso llegó poco antes de la medianoche, y la Guardia Urbana fue la primera en llegar, deteniendo inicialmente al hijo, quien luego fue entregado a los Mossos para continuar con la investigación. La División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur lidera el caso, recopilando pruebas y preparando la declaración del hijo.

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte de una mujer de edad avanzada que este martes se ha precipitado desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y tienen retenido a su hijo a la espera de determinar las causas exactas del fallecimiento. Según fuentes policiales consultadas por Efe, se está investigando si la muerte ha sido accidental, suicida u homicida y en estos momentos no se descarta ningún escenario.

Por el momento, según las citadas fuentes, el hijo de la mujer se encuentra retenido en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet hasta que se determinen las causas por las que esta mujer se ha precipitado desde una ventana.

El aviso se produjo poco antes de las medianoche y los primeros en personarse en el lugar de los hechos fueron agentes de la Guardia Urbana. Según fuentes municipales consultadas por la misma agencia, los agentes de la Guardia Urbana detuvieron en un primer momento al hijo de la mujer, que se encontraba en el lugar de los hechos, y posteriormente fue entregado a los Mossos, una vez que este cuerpo asumió la investigación para esclarecer las causas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso. Durante la mañana de este martes, agentes de la Policía de la Generalitat trabajan en el lugar de los hechos para recabar pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido, mientras que se está a la espera de tomar declaración al hijo.

