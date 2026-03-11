Ahora

sucesos

Localizan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Los detalles A la espera de los resultados de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva.

Casa de CampoCasa de CampoMadrid

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado ayer flotando en el lago de la Casa de Campo en la capital, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

A la espera de los resultados de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el hallazgo se produjo después de que varias personas que paseaban por la zona alertaran a la Policía Nacional al observar a un hombre flotando en el lago, a la altura del paseo de María Teresa.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El estrecho de Ormuz, el arma estratégica de Irán en plena guerra: tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles
  2. Von der Leyen recula y subraya ahora el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional
  3. Un hombre se entrega a la Policía por su presunta implicación en el incendio mortal de Miranda de Ebro
  4. Sánchez anuncia un nuevo delito de "amplificación algorítmica" contra los mensajes de odio: "Nadie está por encima de la ley"
  5. Las cajas negras del accidente de Adamuz confirman que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque
  6. 'Sidosa' llega al Festival de Málaga: el documental de Eduardo Casanova que busca acabar con el estigma del VIH