Detienen en Madrid a un prófugo buscado en Perú por un delito de secuestro y extorsión

Imagen de archivo de la Policía Nacional.Imagen de archivo de la Policía Nacional.Europa Press
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un prófugo buscado por las autoridades peruanas por un delito de secuestro y extorsión a personas que en su mayoría tenían antecedentes por tráfico de drogas, mientras que en España se dedicaba a la comisión de hurtos.

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el detenido estuvo residiendo en España con una identidad falsa desde el año 2004.

El 4 de diciembre del pasado año, se conoció una denuncia formulada a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en la que informaban de que un hombre que se dedicaba a cometer hurtos en España, en realidad no era esa persona, sino un reclamado que utilizaba una identidad falsa.

Las autoridades extranjeras solicitaron la detención de este varón, sobre el que figuraba una orden de búsqueda, detención y extradición. Para acreditar su identidad, los investigadores solicitaron el cotejo de sus huellas, que fue confirmado por la Brigada Provincial de Policía Científica.

Los hechos por los que figuraba la orden de búsqueda se produjeron en el mes de abril de 1999, cuando el detenido formaba parte de una organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión en otro país.

En aquella ocasión, haciendo uso de armas de fuego, secuestró a un hombre y a dos familiares a punta de pistola y les mantuvo retenidos durante nueve días, exigiendo una cuantía económica a cambio de su liberación.

Fue detenido el pasado 26 de enero en Madrid por la Reclamación Judicial Internacional vigente, y trasladado posteriormente al juzgado para la materialización de la extradición.

